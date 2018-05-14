Нове керівництво Xerox відмовилося від злиття з Fujifilm

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Формальним приводом для розриву попередньої згоди між сторонами стало небажання японського виробника почати переговори про зміну умов угоди

Американський постачальник офісного устаткування Xerox відмовився від операції щодо злиття з Fujifilm на $6,1 млрд. Таке рішення було прийнято після зміни керівництва компанії під тиском двох великих інвесторів - Карла Айкана і Дарвіна Дісана, які з самого початку виступали проти угоди з Fujifilm.

Формальним приводом для розриву попередньої згоди між сторонами стало небажання японського виробника почати переговори про зміну умов угоди: «За останні кілька тижнів рада директорів Xerox неодноразово зверталася до Fujifilm із пропозицією сісти за стіл переговорів, щоб обговорити поліпшені умови злиття. Незважаючи на нашу наполегливість, Fujifilm не підтвердила, що готова зробити це в розумні терміни», - йдеться в заяві Xerox.

Нагадаємо, що за умовами домовленості, досягнутої ще в січні нинішнього року, Xerox мала злитися з Fuji Xerox - спільним підприємством Fujifilm і Xerox, створеним 55 років тому, яке займається продажем копіювальних апаратів і принтерів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. За умовами угоди Fuji Xerox мала стати дочірньою компанією Xerox, а сама Xerox змінити свою назву на Fuji Xerox. При цьому Fujifilm стала б власником 50,1% акцій в об'єднаній компанії. Карл Айкан і Дарвін Дісан тут же виступили проти цієї угоди і подали позов проти тодішнього генерального директора Xerox і компанії.

В результаті суперечки керівництво Xerox було змушене піти у відставку: свої посади залишили гендиректор Джефф Джейкобсон, голова ради директорів Роберт Кіган і ще п'ять членів правління. Новим головним виконавчим директором Xerox був призначений Джон Вісентін, а раду директорів очолив Кіт Коцца, який до цього очолював інвестиційну фірму Icahn Enterprises.

Джерело: Коммерсант