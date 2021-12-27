Пенсійна реформа: ексміністр пояснив, чому виплати зростатимуть повільніше

Рева: «Наразі ми говоримо, що люди стануть дуже і дуже бідними»

Протягом 2022 року підвищення пенсій в Україні відбуватиметься у декілька етапів, утім люди, які мають повний страховий стаж, отримають вдвічі менше коштів ніж ті, що його не мають. Про невтішну пенсійну реформу розповів колишній міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю «Фактам».

«Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб протягом наступного року зросте на 159 грн. Тобто, ті люди, які сьогодні мають пенсію 1 934 грг, на кінець 2022 року отримуватимуть аж 2 093 грн на місяць. Причому це підвищення відбудеться не одномоментно, а у два етапи... Це не просто мало, а ганебно мало!... Наступного року мінімальна пенсія громадян, які мають повний страховий стаж, зросте аж на 80 грн – з 2600 грн на місяць до 2680 грн на місяць. Вдумайтесь: люди, які мають повний страховий стаж, у 2022 році отримають підвищення пенсій вдвічі менше, ніж ті, хто не має повного страхового стажу! Ось така вона, соціальна справедливість від «зелених»», – наголосив ексміністр.

Ексчиновник також вказав на соціальну несправедливість у перерахунку пенсій.

«У березні має бути перерахунок пенсій всім іншим категоріям – це 7 млн пенсіонерів. Середня пенсія у грудні 2021 року становить 3 980 грн. Згідно з нормами згаданого закону про пенсійну реформу 2017 року, щорічне підвищення пенсій обчислюються за формулою: 50% зростання інфляції плюс 50% зростання середньої зарплати по країні за останні 3 роки – це приблизно на 10−11%. Мінсоцполітики запевняє, що у 2022 році середня пенсія в Україні зросте до 4533 грн на місяць. Тобто, середня пенсія має зрости десь на 553 грн. Це в середньому. Але це означає, що у когось розмір пенсії зросте на 100 грн, а у когось на 1100 грн», – зазначив Рева.

Колишній міністр наголошує, що підвищення пенсії на 533 грн не врятує від зубожіння, адже ціни на продукти та комунальні платежі зростають швидшими темпами.

«Наразі ми говоримо, що люди стануть дуже і дуже бідними. Ми говоримо про 11 млн пенсіонерів, у яких в наступному році з доходами просто катастрофа. Адже цього року суттєво зросли ціни не лише на харчові продукти, але й, приміром, на комунальні платежі.

За даними Держстату, у жовтні 2020 року нарахування за житлово-комунальні послуги населенню складали 11 млрд грн, а в жовтні 2021 року – 16,4 млрд грн. Тобто за рік сума коштів, яку люди мають заплатити за житлово-комунальні послуги (ЖКП) зросла на 5,4 млрд грн, або на 49%!», – наголосив ексміністр Рева.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики склало календар перерахунку пенсій на 2022 рік. Він включає 12 етапів адресного підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів.