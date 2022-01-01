Стало відомо, кому з українців підвищать пенсії у 2022 році

Деякі категорії українських пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення виплат впродовж наступного року

Станом на початок 2021 року кількість пенсіонерів в Україні становила 11,1 млн осіб

На 2022 рік в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій для певних категорій населення. Середньорічний розмір пенсії становитиме 4 533 грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома».

1 січня 2022 року набуває чинності закон «Про статус та соціальний захист українців, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи». У звʼязку з цим пенсійні виплати підвищать 39 481 особі.

Розмір пенсій для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, залежатиме від групи інвалідності. Для першої групи інвалідності вони становитимуть 14,6 тис грн, для другої – 9,5 тис грн, для третьої – 7 тис грн.

Для першої групи інвалідності вони становитимуть 14,6 тис грн, для другої – 9,5 тис грн, для третьої – 7 тис грн. З 1 грудня 2022 року будуть збільшені розміри пенсії для 18 тис осіб з урахуванням збільшення середньої зарплати, яка враховується при обчисленні пенсії.

Крім того, з початку 2022 року підвищення пенсії на 9% передбачене для жінок віком понад 60 років.

Також із січня мінімальна пенсійна виплата кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників (захисниць), що загинули в зоні проведення АТО/ООС, становитиме не менш ніж 7 800 грн.

У січні також зростуть пенсійні виплати для 65-річних осіб у звʼязку із зростанням «мінімалки».

З 1 грудня 2021 року, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних, мінімальна пенсія становить 1 934 грн. Такою вона буде і з 1 січня 2022 року. З 1 липня вона зросте до 2 027 грн, а з 1 грудня – до 2 093 грн.

З 1 березня запланована індексація пенсій для майже 10 млн пенсіонерів.

Також у березні повинна відбутися індексація компенсаційних виплат для пенсіонерів, старших за 75 років. Такі доплати встановили з 1 жовтня 2021 року. Для 75-річних пенсіонерів сума становитиме 400 грн, для 80-річних – 500 грн.

З жовтня запланована нова мінімальна пенсійна гарантія. Людина, що старша за 70 років та має трудовий стаж 35 років (чоловік) або 30 років (жінка), отримуватиме на місяць не менше за 3 тис грн.

Якщо стаж менший, мінімальна пенсійна виплата для цих катеорій громадян визначатиметься пропорційно до стажу. За наявності страхового стажу в чоловіків 25 років, а в жінок 20 років вона становитиме мінімум 2 500 грн.

У жовтні пенсіонери віком 70-75 років отримають 300 грн доплати.

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