Розмір пенсій у січні зміниться: хто отримає більші виплати і на скільки

Зміни торкнуться відразу трьох категорій пенсіонерів

Всього за кілька днів пенсіонерів чекає січневе підвищення виплат. Але це торкнеться лише трьох категорій пенсіонерів. Про це повідомляє видання На пенсії.

Пенсії 60-річним жінкам перерахують

З 1 січня пенсійні виплати жінкам, які народилися до 1962 року, зростуть на 9%.

Для таких жінок для виплати пенсії враховується період офіційної роботи і період виховання дітей.

Враховується і відпустка на народження дітей і вагітність, цей час також входить в стаж.

Але не всі зможуть отримати таку надбавку. Важливою умовою є те, що допомога для 60-річних жінок буде призначена, якщо раніше їм не призначали будь-яку іншу пенсію.

Пенсії сім’ям загиблих в ООС/АТО

З 1 січня 2022 року буде перераховано мінімальні пенсії сім’ям загиблих захисників України. Підвищені виплати отримають понад 2 тисячі осіб. Рішення про підвищення було прийнято ще в жовтні.

Перерахунок стосуватиметься осіб, які залишилися без годувальника у зв’язку із загибеллю військовослужбовця в зоні АТО/ООС. Такі українці отримають пенсію в розмірі 7800 грн, зараз така мінімальна виплата становить 6100 грн.

Для того, щоб оформити пенсію за віком, члени сім’ї загиблого повинні пред’явити документи з військового закладу про дату і причини смерті військовослужбовця.

Пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС

З 1 січня українці, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, зможуть отримати підвищений розмір пенсійних виплат. Відомо, що розмір пенсії буде розраховуватися виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати на 1 січня – 6500 гривень.

Так, з початку наступного року пенсійні виплати для осіб, які:

мають першу групу інвалідності, становитиме не менше 14 600 гривень;

мають другу групу інвалідності – не менше 9500 грн;

мають третю групу інвалідності – не менше 7000 гривень.

Нагадаємо, колишній міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, чому люди, які мають повний страховий стаж, отримають вдвічі менше коштів ніж ті, що його не мають.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики склало календар перерахунку пенсій на 2022 рік. Він включає 12 етапів адресного підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів.