Петиція про підвищення зарплат поліцейським набрала 25 тис. голосів

Правоохоронці домагаються вищих зарплат

Петиція із вимогою підвищити заробітну плату працівникам Національної поліції набрала необхідні 25 тис. підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Петицію опублікували на сайті глави держави ще 12 листопада. Її автор – Артем Каспар’ян.

У тексті йдеться, що поліцейський повинен відповідати до внизки критеріїв, як-от наявність вищої освіти, проходження професійної підготовки у навчальних центрах, проходження конкурсу на зайняття посади тощо. Як зазначає автор, у таких умовах співробітники повинні отримувати більшу заробітну плату.

Автор вимагає підняти заробітну плату до рівня інших правоохоронних органів, а соціальне забезпечення встановити на рівні США та країн ЄС. Зазначимо, що рядовий поліцейський заробляє від 10 до 14 тис. грн. Для порівняння, середня заробітна плата загалом по Україні наразі становить 14,2 тис. грн.

Тепер президент має обов’язково розглянути петицію та дати на неї відповідь. За правилами, розгляд петиції відбувається не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Результат цього розгляду – з відповідною аргументацією – мають опублікувати на сайті електронних петицій на сторінці «З відповідями».

Нещадовно поліцейські також розпочали безстрокову акцію протесту. Основна вимога правоохоронців – підвищення зарплат.

До слова, президент Володимир Зеленський відповів на петицію, яка пропонує зобов'язати на матеріалах про витрати бюджетних коштів вказувати фразу «за кошти платників податків». Глава держави запевнив, що доручив уряду краще інформувати українців про використання державних коштів, проте нічого не відповів про підтримку зобов'язання, яке пропонувала петиція.