Не пенсіонери: стало відомо, хто в Україні найбідніший

В Україні дуже сильно впала народжуваність у віці до 20 років

Сім'ї з кількома дітьми – найбільш вразлива категорія населення

Мати другу дитину в Україні наразі дуже дорого, такі сім'ї ризикують опинитися на межі бідності. Про це сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, академік НАНУ Елла Лібанова, пише «Укрінформ».

«Народження другої дитини – це найсерйозніший ризик злиднів. Не пенсіонери у нас найбідніші сім'ї, а родини з двома-трьома дітьми», – зазначила Лібанова.

Втім, як повідомила вона, виплати після народження дитини сприяють збільшенню народжуваності, хоча і в короткостроковому вимірі.

«Виплати 2-3 роки діють повсюди чудово. Щоправда, виходить, їх зазвичай анонсують, і приблизно за рік до того, як їх мають запровадити, – відбувається катастрофічне падіння народжуваності.

Проте потім ми маємо гарне піднесення. Принаймні можу сказати, що 2009 рік – це єдиний поствисокосний рік, коли в Україні не було зниження кількості народжених», – наголосила академік.

Щодо народжуваності, вона повідомила, що в Україні дуже сильно впала народжуваність у віці до 20 років.

«Також непогана тенденція – знизилася народжуваність у групі 20-24 роки. У групі 25-29 вона взагалі мало знизилася. А після 30 вона зросла. Тобто відбувається трансформація не лише всередині сімейної політики, відбувається формування відповідального батьківства», – наголосила Лібанова.

Нагадаємо, якщо в родині є малолітні діти, то в такому разі якраз ризик бідності зростає.

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