Байден пообіцяв виділити $4 млрд на глобальну ініціативу Covax

Джо Байден: США роблять внесок $2 млрд в ініціативу Covax та обіцяють (виділити – ред.) додаткові $2 млрд, щоб закликати інших активізувати свої зусилля

Ми повинні працювати, аби нарешті профінансувати безпеку здоров'я, наголосив глава Білого дому

Президент США Джо Байден анонсував виділення урядом $4 млрд на глобальну ініціативу Covax.

Про це він сказав під час онлайн-виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

«Сьогодні я заявляю, що Сполучені Штати роблять внесок $2 мільярди в ініціативу Covax та обіцяють (виділити – ред.) додаткові $2 млрд, щоб закликати інших активізувати свої зусилля», – наголосив глава Білого дому.

Він підкреслив, що це необхідно для зміцнення глобальних зусиль.

«Ми повинні працювати, аби нарешті профінансувати безпеку здоров'я, зміцнити глобальні системи охорони здоров'я та створити механізми раннього попередження з метою запобігання, виявлення і реагування на майбутні біологічні загрози, бо вони надходитимуть і надалі», – додав президент США.

Як відомо, Україна в рамках ініціативи Covax підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від Covid-19, які повинні надійти орієнтовно навесні 2021 року. 4 млн українців матимуть змогу провакцинуватися безоплатно в рамках глобальної ініціативи Covax.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

Врешті не дочекавшись вакцини, Степанов серед ночі полетів в Індію, домовлятися з найбільшим у світі виробником вакцин у світі – Serum Institute of India.



