«Може, Порошенко даремно витратив гроші»: Данілов відхрестився від санкцій проти «Прямого»

Петро Порошенко заявляв, що був змушений купити канал «Прямий», щоб «врятувати» його від санкцій РНБО

Жодних підстав для запровадження санкцій проти телеканалу «Прямий» в апараті РНБО не розглядали, запевняє Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спростував інформацію п'ятого президента Петра Порошенка про те, що проти телеканалу «Прямий» планували запровадили санкції.

Про це Данілов заявив в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера».

«На підставі чого і навіщо (запроваджувати санкції, – ред.)? І чому так переймається Петро Олексійович разом з членом Партії регіонів Макеєнком (Володимир Макеєнко був формальним власником «Прямого»)? Жодних підстав для того, щоб щось відбувалося, в апараті РНБО не розглядали», – запевнив секретар РНБО.

За його словами, останнім часом жодної інформації про засідання РНБО в медіа до проведення засідання не надходило.

«Хтось Петра Олексійовича шантажував? Може, він даремно витратив гроші, не знаю», – додав Данілов.

У відповідь йому народний депутат від «Європейської солідарності» Артур Герасимов заявив, що рішення Порошенка «врятувало ключовий проукраїнський опозиційний канал в Україні».

Нагадаємо, 18 лютого Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу «Прямий», і сказав, що тепер президент Володимир Зеленський може «запроваджувати санкції проти терориста Порошенка». Рішення про санкції нібито мали ухвалити на засіданні РНБО 19 лютого.

Ще до засідання РНБО речниця Зеленського запевнила, що канал «Прямий» не планують закривати.

До слова, днями радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк у соцмережі обговорив з ведучим телеканалу «Наш» Максимом Назаровим закриття каналу «Прямий». Обговорення мало вигляд відповіді на коментар ведучого Максима Назарова, який написав про закриття «Прямого».

«Закрити нафіг Прямий!» – написав Назаров.

«Цікава ідея… хочете позбавитись ще одного конкурента в інформаційному мовленні???», – відреагував Подоляк.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Повідомлялося, що наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Також секретар РНБО 19 лютого пообіцяв розкрити офшорні операції політиків.