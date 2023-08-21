Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Обленерго просять регулятора дозволити продовжити на рік виконання інвестиційних програм

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Обленерго просять регулятора дозволити продовжити на рік виконання інвестиційних програм
В енергокомпанії пропонують, щоб НКРЕКП продовжили терміни виконання інвестиційних програм для обленерго на наступний рік
фото з відкритих джерел

Через відсутність розрахунків з боку Постачальників універсальної послуги «Прикарпаттяобленерго» недоотримав 400 млн грн

Оператори системи розподілу (обленерго) просять НКРЕКП продовжити виконання плану інвестиційних програм-2023 на наступний рік. Причина – борги на ринку електроенергії, через які відсутня змога фінансувати роботи. Заклик озвучили представники «Прикарпаттяобленерго» на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики 17 серпня.

Через відсутність розрахунків з боку Постачальників універсальної послуги «Прикарпаттяобленерго» недоотримав 400 млн грн, що складає близько 50% річної інвестиційної програми. Це впливає на змогу компанії готуватись до опалювального сезону.

«Ми у свою чергу до ОЗП готуємось. Але якщо не відбудеться погашення боргів то ні кредитних ресурсів, ні будь-яких інших не вистачить на те, щоб ми закінчили підготовку, виплачували заробітну плату і закінчували виконувати інвестиційну програму», – зазначив представник «Прикарпаттяобленерго».

В енергокомпанії пропонують, щоб НКРЕКП продовжили терміни виконання інвестиційних програм для обленерго на наступний рік.

«Пропозиція, щоб НКРЕКП звернула увагу на ситуацію з розрахунками і дала можливість тим ОСР, які докажуть неможливість профінансувати інвестиційну програму, закінчити її в наступному році», – наголошують в Прикарпаттяобленерго.

Нагадаємо, оператори системи розподілу (обленерго), що більш постраждали від військових дій, отримують менше тарифних коштів, ніж ті, що більш віддалені від лінії фронту. Через це вони обмежені в можливості відновлювати пошкоджені мережі.

Теги: НКРЕКП послуги електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для діяльності Координаційного центру з питань ментального здоров’я міста Києва зараз формується робоча група
Київська влада перейнялася ментальним здоров'ям мешканців столиці
18 серпня, 19:51
11 серпня в Стамбулі відбулися важливі перемовини між «Укргідроенерго» Ігорем Сиротою та турецькою компанією «Догуш Констракшн»
Турецька компанія згодилась будувати в Україні гідроелектростанції
11 серпня, 19:17
Причиною надвисокого споживання енергії стала аномальна спека та активне використання кондиціонерів
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
7 серпня, 12:37
Названо російських олігархів, які найбільше сприяють підтримці війни в Україні
Названо російських олігархів, які найбільше сприяють підтримці війни в Україні
5 серпня, 06:19
Енергетики компанії приступають до робіт одразу після того, коли отримують дозвіл до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло у 61 тис. осель
31 липня, 17:53
У 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд доларів грантових коштів від США
США передали Україні $1,25 млрд грантових коштів: на що підуть гроші
31 липня, 15:03
Energy Club закликає до невідкладних дій, включаючи введення часткової бюджетної підтримки для ПУПів, або, якщо це неможливо, скасування ПСО
Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України
29 липня, 16:08
У ЄС хочуть максимально ощадливо ставитись до електроенергії
ЄС планує зменшити споживання електроенергії майже на 12%
26 липня, 20:42
Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
23 липня, 11:04

Економіка

Будівництво стадіона за 145 млн грн: історія зі скандалом у Ківерцях отримала несподівану розв'язку
Будівництво стадіона за 145 млн грн: історія зі скандалом у Ківерцях отримала несподівану розв'язку
Обленерго просять регулятора дозволити продовжити на рік виконання інвестиційних програм
Обленерго просять регулятора дозволити продовжити на рік виконання інвестиційних програм
За три місяці «Нафтогаз» за збалансованою ціною купив 700 млн куб. м газу
За три місяці «Нафтогаз» за збалансованою ціною купив 700 млн куб. м газу
Європейська бізнес Асоціація закликала відкрити «зелені коридори» для всієї української продукції до портів ЄС
Європейська бізнес Асоціація закликала відкрити «зелені коридори» для всієї української продукції до портів ЄС
Зеленський скасував податки на імпорт антидронових рушниць та тепловізорів
Зеленський скасував податки на імпорт антидронових рушниць та тепловізорів
Атаки по російських кораблях – це правильний хід, який допоможе Україні розблокувати свої порти – експерт
Атаки по російських кораблях – це правильний хід, який допоможе Україні розблокувати свої порти – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9346
Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки
7201
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
5248
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
3578
Влада розраховує на безкінечну фінансову допомогу? Мушу вас розчарувати
3167
Ринок нерухомості часів війни. Катастрофи не буде, але є парадокс…
3127
Силовики запропонували Путіну звільнити Шойгу і розпочати загальну мобілізацію – Bloomberg

Новини

Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
19 серпня, 14:45

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту