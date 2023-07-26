ЄС планує зменшити споживання електроенергії майже на 12%

Директива з енергоефективності набуде чинності за 20 днів

Рада ЄС затвердила директиву з енергоефективності, яка запроваджує нові правила щодо скорочення споживання енергії на рівні Євросоюзу на 11,7% до 2030 року. Про це йдеться в повідомленні ради.

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«Держави-члени в сукупності забезпечать скорочення кінцевого енергоспоживання не менш ніж на 11,7% у 2030 році порівняно з прогнозами енергоспоживання на 2030 рік, зробленими у 2020 році. Це означає верхню межу кінцевого енергоспоживання в ЄС у 763 млн тонн нафтового еквіваленту, і 993 млн тонн нафтового еквівалента для первинного споживання», – йдеться у документі.

У комюніке уточнюється, що «межа для кінцевого споживання буде обов'язковою для держав-членів колективно, тоді як мета споживання первинної енергії буде орієнтовною».

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Формула розрахунку національного вкладу для досягнення мети буде орієнтовною з можливістю відхилення від неї на 2,5%. Європейська комісія підрахує, чи всі внески відповідають цільовому показнику в 11,7%, і, якщо ні, запровадить поправки до національних внесків.

«Формула заснована, зокрема, на енергоємності, ВВП на душу населення, розвитку відновлюваних джерел енергії та потенціалі енергозбереження», – зазначено у повідомленні Ради ЄС.

Також наголошується, що «щорічна мета економії енергії для кінцевого споживання поступово збільшуватиметься з 2024 по 2030 рік».

Директиву офіційно ухвалено. Тепер вона буде опублікована в «Офіційному журналі» ЄС і набуде чинності за 20 днів, оголосили в Брюсселі.

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Нагадаємо, Україна підписала меморандум про широку співпрацю з Міжнародним енергетичним кластером. МЕК – це об’єднання литовських компаній та наукових установ, що діють у координації з урядовими структурами цієї балтійської країни і працюють в сфері енергетики. Вже зараз вони націлені на реалізацію низки проєктів в нашій країні. Один з них – модернізація енергомережі до європейських стандартів в одному з регіонів України.