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США передали Україні $1,25 млрд грантових коштів: на що підуть гроші

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США передали Україні $1,25 млрд грантових коштів: на що підуть гроші
У 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд доларів грантових коштів від США
Колаж 24 Каналу

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету

В Україну надійшов грант в розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Як зазначається,  грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine). Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

Раніше повідомлялося, що американський сенат більшістю голосів ухвалив проект оборонного бюджету країни. У ньому передбачено $9,1 млрд заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд  – на потреби для України. 

До відома, у червні уряд США оголосив про виділення нового пакету гуманітарної підтримки для України на $205 млн, який забезпечить продукти харчування, питну воду, задоволення базових потреб, юридичну допомогу та медичні послуги. 

«Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери. Надзвичайно вдячні уряду та платникам податків США за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період», - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що в 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. А від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 20,4 млрд доларів грантових коштів від Сполучених Штатів.

Теги: міністр продукти фінансування Україна послуги харчування Сергій Марченко грант США

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