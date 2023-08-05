Названо російських олігархів, які найбільше сприяють підтримці війни в Україні
Щонайменше 82 російські олігархи беруть участь у підтримці війни
Принаймні 82 російських олігархів підтримують ділові зв'язки з російською армією або інакше сприяють підтримці війни в Україні. Про це повідомляє LRT.
За словами автора дослідження Катерини Резникової, основною метою її було визначити, скільки з найбагатших російських громадян, які входять до списку Forbes, підтримують російську війну проти України.
Дослідження вказує, що російські олігархи активно залучені до підтримки війни в Україні різним чином. Деякі з них виробляють компоненти для бомб, інші займаються виробництвом танків та літаків, тоді як деякі надають різноманітні послуги, включаючи зв'язок та страхування.
Згідно дослідження, найбільший внесок у підтримку війни в Україні робить мільярдер Михайло Шелков, який володіє компанією «ВСМПО-Авісма». Ця компанія займається виробництвом з'єднань з титану. Головними покупцями їх продукції були Boeing і Airbus, які забезпечували російську армію титаном для виробництва бронетехніки та літаків, що використовуються у війні в Україні.
На другому місці Юрій Ковальчук, який уклав страхові контракти з армією на суму 47 мільярдів рублів. А на третьому місці – Борис Ротенберг, чия компанія займалася будівництвом об'єктів, транспортуванням та монтажем обладнання. Їхні внески також допомагають у підтримці війни в Україні, як показано у дослідженні.
Проти 80 з 82 олігархів запроваджено ті чи інші санкції. Але, в основному, йдеться про санкції з боку України. Так, у країнах ЄС лише 31 олігарх із цього списку перебуває під економічними обмеженнями.
Раніше повідомлялося, що попри заяви російських олігархів та мільярдерів у непричетності до фінансування війни проти України, більшість із них на пряму чи опосередковано пов’язані із армією РФ.
До слова, Росія знайшла нове джерело фінансування війни, іноземці змушені додатково платити.
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