Названо російських олігархів, які найбільше сприяють підтримці війни в Україні

Щонайменше 82 російські олігархи беруть участь у підтримці війни

Принаймні 82 російських олігархів підтримують ділові зв'язки з російською армією або інакше сприяють підтримці війни в Україні. Про це повідомляє LRT.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами автора дослідження Катерини Резникової, основною метою її було визначити, скільки з найбагатших російських громадян, які входять до списку Forbes, підтримують російську війну проти України.

Дослідження вказує, що російські олігархи активно залучені до підтримки війни в Україні різним чином. Деякі з них виробляють компоненти для бомб, інші займаються виробництвом танків та літаків, тоді як деякі надають різноманітні послуги, включаючи зв'язок та страхування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно дослідження, найбільший внесок у підтримку війни в Україні робить мільярдер Михайло Шелков, який володіє компанією «ВСМПО-Авісма». Ця компанія займається виробництвом з'єднань з титану. Головними покупцями їх продукції були Boeing і Airbus, які забезпечували російську армію титаном для виробництва бронетехніки та літаків, що використовуються у війні в Україні.

На другому місці Юрій Ковальчук, який уклав страхові контракти з армією на суму 47 мільярдів рублів. А на третьому місці – Борис Ротенберг, чия компанія займалася будівництвом об'єктів, транспортуванням та монтажем обладнання. Їхні внески також допомагають у підтримці війни в Україні, як показано у дослідженні.

Проти 80 з 82 олігархів запроваджено ті чи інші санкції. Але, в основному, йдеться про санкції з боку України. Так, у країнах ЄС лише 31 олігарх із цього списку перебуває під економічними обмеженнями.

Раніше повідомлялося, що попри заяви російських олігархів та мільярдерів у непричетності до фінансування війни проти України, більшість із них на пряму чи опосередковано пов’язані із армією РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, Росія знайшла нове джерело фінансування війни, іноземці змушені додатково платити.