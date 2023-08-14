Обленерго в більш постраждалих від війни регіонах мають фінансові проблеми – Ільницький

«На жаль, маємо таку ситуацію коли компанії, які набагато більше постраждали, недоотримують фінансові ресурси»

Оператори системи розподілу (обленерго), що більш постраждали від військових дій, отримують менше тарифних коштів, ніж ті, що більш віддалені від лінії фронту. Через це вони обмежені в можливості відновлювати пошкоджені мережі. Про це повідомив Михайло Ільницький, керівник АТ «Українські розподільчі мережі», на круглому столі Energy Club присвяченому до підготовці до опалювального періоду.

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«На жаль, маємо таку ситуацію коли компанії, які набагато більше постраждали, недоотримують фінансові ресурси. І не мають можливості нормально і повноцінно відновлювати мережі навіть по тих зруйнованих об’єктах, які зараз ми маємо», – зазначив Ільницький.

Мова йде про Запоріжжяобленерго, Миколаївобленерго, Харківобленерго. Причиною цього топ-менеджер компанії називає те, що перегляд тарифу на розподіл, який відбувся в червні та липні не врахував ситуацію прифронтових операторів системи розподілу. Зокрема, в них суттєво змінилась структура корисного відпуску та збільшили перетоки електроенергії мережами ОСР тієї електроенергії, яка раніше перетікала мережами ОСП. Окрім того, регулятор відмовляється проводити перевірки цих компаній. Тому що, згідно роз’яснень регулятора, ці компанії знаходяться в зоні бойових дій і вони не мають таких можливостей і підстав здійснювати такі перевірки.

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«Це додатково поглиблює проблеми тих компаній, які найбільше постраждали від обстрілів і які мають найгірший фінансовий стан. Вони ще і не мають можливості претендувати на виправлення цього фінансового стану», – наголосив Ільницький.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що влада України готується до того, що Росія знову почне обстрілювати об’єкти енергетичної інфраструктури.