Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України
Energy Club закликає до невідкладних дій, включаючи введення часткової бюджетної підтримки для ПУПів, або, якщо це неможливо, скасування ПСО
колаж: glavcom.ua

В Україні загострюється проблема зростання заборгованості населення за спожиту електричну енергію

Зростаюча заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед постачальниками електроенергії для населення (постачальниками універсальних послуг, ПУП – ред.) створює ризики колапсу у секторі електроенергетики.

Про це йдеться в повідомленні Energy Club.

«Після зустрічі з представниками USAID, Енергетичного Співтовариства та постачальниками універсальних послуг, найбільша в Україні бізнес-спільнота енергетичних компаній – Energy Club, висловила стурбованість щодо зростаючої заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед ПУП. Ситуація може призвести до загрози колапсу тотальних неплатежів на ринку електроенергетики України», – йдеться в ньому.

У своєму зверненні Energy Club наголошує, що в Україні загострюється проблема зростання заборгованості населення за спожиту електричну енергію.

Зокрема, встановлені постановою Кабінету Міністрів обмеження забороняють припиняти надання комунальних послуг через невиплату або неповну оплату, що створює серйозні труднощі для постачальників енергії. «Це, своєю чергою, призводить до збільшення дебіторської заборгованості», – додали в Energy Club.

Наголошується, що ПУПи, які зіткнулися з недостатнім фінансуванням та зростанням заборгованості, опиняються на межі банкрутства.

Щоб розвʼязати цю проблему, Energy Club закликає до невідкладних дій, включаючи введення часткової бюджетної підтримки для ПУПів, або, якщо це неможливо, скасування ПСО.

«Energy Club сподівається на продуктивний діалог та співпрацю з USAID та Енергетичним Співтовариством щодо вирішення цієї критичної ситуації на ринку електроенергетики України», – підсумували в повідомленні.

Раніше постачальники електроенергії для населення скаржились на брак коштів.

Теги: бізнес населення електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС та інші партнери, тримають українську економіку на плаву
Кредит на 35 років. Як Євросоюз допомагає Україні
Вчора, 16:30
Найбільше скарг надходить до Ради бізнес-омбудсмена від представників малого та середнього бізнесу
На що скаржиться бізнес під час війни. Статистика від бізнес-омбудсмена
Вчора, 12:38
Президент Зімбабве гідно відповів диктатору Путіну
Президент Зімбабве забракував безкоштовне зерно від Путіна
27 липня, 22:03
Нацбанк може пом'якшити видачу іпотечних кредитів
Банки планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення
26 липня, 18:10
Cитуація в енергосистемі продовжує бути надскладною через масовані ракетні атаки
Тариф на електроенергію все ще не покриває собівартість, але збільшувати його не планують – нардеп
22 липня, 14:42
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна
Глава МЗС Франції закликала сприймати війну в Україні як загрозу для всього світу
18 липня, 08:29
У 2001 році Бубка отримав звання «Героя України»
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування
8 липня, 21:43
Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника
ЗСУ наступають біля Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах – Генштаб
6 липня, 19:54
Загальний обсяг двосторонньої торгівлі між Фінляндією та Росією більший за €1,5 мільярда
Фінські компанії заробили на торгівлі з РФ €1,5 млрд попри війну в Україні – ЗМІ
3 липня, 19:59

Економіка

Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України
Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України
«З Вашингтона не видно». Бізнес-омбудсмен пояснив, у чому помиляються західні партнери України
«З Вашингтона не видно». Бізнес-омбудсмен пояснив, у чому помиляються західні партнери України
Глава УЗА підрахував, скільки українського зерна можна вивезти Дунаєм
Глава УЗА підрахував, скільки українського зерна можна вивезти Дунаєм
Міжнародна морська організація закликала Росію розблокувати українські порти
Міжнародна морська організація закликала Росію розблокувати українські порти
Через блокування портів українські ГЗК завантажені лише на половину – ГМК Центр
Через блокування портів українські ГЗК завантажені лише на половину – ГМК Центр
НБУ підрахував втрати аграріїв після припинення дії «зернового коридору»
НБУ підрахував втрати аграріїв після припинення дії «зернового коридору»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
23K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
9034
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
8119
Поліція Києва отримала нового очільника
6458
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)
5198
Пекін активно замітає сліди. Що відомо про зниклого міністра закордонних справ

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Сьогодні, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту