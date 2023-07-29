Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України

Energy Club закликає до невідкладних дій, включаючи введення часткової бюджетної підтримки для ПУПів, або, якщо це неможливо, скасування ПСО

В Україні загострюється проблема зростання заборгованості населення за спожиту електричну енергію

Зростаюча заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед постачальниками електроенергії для населення (постачальниками універсальних послуг, ПУП – ред.) створює ризики колапсу у секторі електроенергетики.

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Про це йдеться в повідомленні Energy Club.

«Після зустрічі з представниками USAID, Енергетичного Співтовариства та постачальниками універсальних послуг, найбільша в Україні бізнес-спільнота енергетичних компаній – Energy Club, висловила стурбованість щодо зростаючої заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед ПУП. Ситуація може призвести до загрози колапсу тотальних неплатежів на ринку електроенергетики України», – йдеться в ньому.

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У своєму зверненні Energy Club наголошує, що в Україні загострюється проблема зростання заборгованості населення за спожиту електричну енергію.

Зокрема, встановлені постановою Кабінету Міністрів обмеження забороняють припиняти надання комунальних послуг через невиплату або неповну оплату, що створює серйозні труднощі для постачальників енергії. «Це, своєю чергою, призводить до збільшення дебіторської заборгованості», – додали в Energy Club.

Наголошується, що ПУПи, які зіткнулися з недостатнім фінансуванням та зростанням заборгованості, опиняються на межі банкрутства.

Щоб розвʼязати цю проблему, Energy Club закликає до невідкладних дій, включаючи введення часткової бюджетної підтримки для ПУПів, або, якщо це неможливо, скасування ПСО.

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«Energy Club сподівається на продуктивний діалог та співпрацю з USAID та Енергетичним Співтовариством щодо вирішення цієї критичної ситуації на ринку електроенергетики України», – підсумували в повідомленні.

Раніше постачальники електроенергії для населення скаржились на брак коштів.