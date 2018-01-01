Обсяг безготівкових розрахунків в Україні суттєво зріс

Українці все частіше відмовляються від використання готівки

У минулому році обсяг безготівкових розрахунків порівняно з 2016 роком зріс на 46,2%, а кількість таких операцій збільшилася на 30,2%. Про це повідомляють на офіційному сайті Національного банку України. Відзначається, що найбільший обсяг безготівкових операцій припав на розрахунки в мережі інтернет - 38,8%, а найбільшу кількість - на розрахунки в



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Українці все частіше відмовляються від використання готівки

У минулому році обсяг безготівкових розрахунків порівняно з 2016 роком зріс на 46,2%, а кількість таких операцій збільшилася на 30,2%. Про це повідомляють на офіційному сайті Національного банку України.

Відзначається, що найбільший обсяг безготівкових операцій припав на розрахунки в мережі інтернет - 38,8%, а найбільшу кількість - на розрахунки в торговельних мережах - 50,6%.

Також, частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилася в 2017 році на 3,8% - до 39,3%, при цьому за останні п'ять років цей показник зріс більш ніж утричі з 12,4% - станом на 1 січня 2013.

Всього за 2017 рік українці здійснили понад три мільярди операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, на суму 2,125 трильйона гривень.