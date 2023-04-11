Обвал ВВП України у 2022 році: названо цифру

Економіка України протягом 2022 року зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат

Економіка України протягом 2022 року зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала рф, масштабувавши 24 лютого свій терор, розпочатий ще у 2014 році.

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Падіння ВВП оцінюється у 29,2%.

Про це свідчить Огляд економічної активності (підсумки 2022 року) Міністерства економіки.

Як зазначили в міністерстві, підприємства всіх видів економічної діяльності перебували в складних умовах і змушені були підлаштовуватися під реалії сьогодення в режимі реального часу.

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Попри масштаби завданих збитків, економіка України, значна частина якої знаходиться в зоні бойових дій, адаптувалася до умов війни, вважають у Мінекономіки. Цьому сприяли різноманітні програми підтримки, нова податкова політика, фіксація курсу гривні, заморожування тарифів для населення та інші, що стало можливим завдяки фінансовій допомозі від міжнародних партнерів, яка у 2022 році становила 32,7 млрд доларів, з яких гранти – 14,3 млрд доларів.

Як наслідок, за оцінками Мінекономіки скорочення ВВП склало 29,2%. Це є об’єктивно найгіршим результатом за часів незалежності, втім, кращим, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше, зазначили в міністерстві.

«Продовження воєнних дій, яке з високою імовірністю може супроводжуватися ракетними обстрілами, навіть за умов підсиленого захисту сучасними системами ППО, все ж може завдавати подальших руйнувань. А збереження невизначеності стосовно тривалості такої ситуації стримуватиме розвиток та відтерміновуватиме активну відбудову», – йдеться в огляді.

До слова, заступник міністра фінансів України, колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава розповів, що для економіки України важливо розблокувати роботу морських портів, які наразі не працюють через російську агресію, і розширити номенклатуру вантажів, насамперед – додавши в неї залізнорудну сировину.