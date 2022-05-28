Окупанти вивозять металопродукцію з Маріуполя

Для вивезення металу війська РФ розмінували частину морського порту міста

Мародерство російської армії на тимчасово окупованих територіях України продовжується. Окупанти вивозять з Маріуполя металопродукцію. Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

«Слідом за викраденням українського зерна, окупанти вдалися до вивезення металопродукції з Маріуполя. Для цього вони розмінували частину морського порту міста», – розповіла вона.

Вже відомо, що окупанти відправляють першу «партію» награбованого металу. З Маріуполя до Ростова-на-Дону вирушить корабель з 3 тоннами грузу. Окрім цього рашисти намагаються зробити вивезення награбованого більш зручним для себе. Для цього вони почали відновлювати залізничне сполучення в Маріуполі та Волновасі.

За інформацією омбудсмена, до російської окупації на території порту знаходились до 200 тисяч тонн металу та чавуну, вартість яких становить 170 мільйонів доларів.

«Своїми діями окупант порушує IV Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні», – наголосила Денісова.

Як стало відомо, рашисти викрали на Запоріжжі 300 тонн зерна.

Нагадаємо, окупанти масово грабують домівки українців. При чому забирають найнесподіваніші речі, на перший погляд. «Видайте своїм солдатам труси. Вони вкрали труси навіть у моєї дружини», − звернувся захисник України до російських генералів.

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