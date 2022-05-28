Війною з Україною Росія руйнує сама себе

Проблема з управлінським рішенням у Росії доведена до максимуму

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Три месяца саморазрушительной войны России

С самого начала так называемой «спецоперации» (в терминологии российской власти) было понятно, что стремление больного войной и грезами по СССР Путина будет сопровождаться/закончится, если не уничтожением, то ослаблением (по всем направлениям) самой РФ.

Смотрите, какую «спецоперацию» провернул Кремль.

1. Россию выгнали из многих мировых институций, и этот процесс продолжается (буквально вчера ВОЗ принял резолюцию, позволяющую приостановить членство РФ). Как и выгнали из всех чемпионатов и конкурсов.

2. Санкции, которые и дальше нарастают. Сейчас обсуждается шестой пакет санкций (с эмбарго нефти). Арест имущества физлиц и юрлиц, в том числе членов семьи и ближайшего окружения Путина.

3. Блокирование половины счетов Центробанка, уход всех крупных западных компаний из России, технологическая изоляция экономики и последующее ее разрушение.

4. Превращение «второй армии в мире» во «вторую армию с конца». Тысячи сожженной техники, крейсер «Москва», ушедший на дно, убытые и раненые, количество которых российская власть скрывает. И наоборот – усиление в разы украинской армии по всем направлениям.

5. Расширение НАТО (Финляндия и Швеция) и пересмотр оборонной политики рядом стран. Активизация украинского движения в еС. Объединение Запада (США и еС). Возросшая зависимость России от Китая.

6. «Дерусификация» России (как расчеловечивание). Зверье с бурятскими мордами в Буче, геноцид с фильтрационными лагерями в Мариуполе, повсеместное воровство «второй армии» показали истинное лицо России. если «пароль» Украины – это «Слава Украине! Героям слава!», то пароль России – «Воровать, бухать, убивать!».

И я вот думаю: из какой мотивации вообще исходили в России, начиная эту войну? Ну, даже, если бы они в своих самых закадычных мечтаниях возродили совок, то чтобы что? Что дальше? если технологическая зависимость от Запада обездвиживает любое производство – они там только гвозди собираются свои выпускать.

Знали ведь, что санкции Запада за вторжение будут адовые – собственно, многочисленные раунды переговоров в начале этого года были как раз об этом, о доведении позиции Запада по поводу ответа в случае вторжения. Не знаю, что думать прямо: может, самый большой провал в информированием не 5 отдела ФСБ, а отдела, который работал с Западом? Была иллюзия и ставка на раскол внутри и между США и еС. Хотя, куда уж хуже может сработать российская разведка, чем по направлению Украины.

В общем, проблема с управленческим решением в России доведена до апогея.

Джерело: блог Олесі Яхно

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