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    Думки вголос

    Війною з Україною Росія руйнує сама себе

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    З якої мотивації взагалі виходили у Росії, починаючи цю війну? - Війною з Україною Росія руйнує сама себе
    З якої мотивації взагалі виходили у Росії, починаючи цю війну?

    Проблема з управлінським рішенням у Росії доведена до максимуму

    Мовою оригіналу

    Три месяца саморазрушительной войны России

    С самого начала так называемой «спецоперации» (в терминологии российской власти) было понятно, что стремление больного войной и грезами по СССР Путина будет сопровождаться/закончится, если не уничтожением, то ослаблением (по всем направлениям) самой РФ.

    Смотрите, какую «спецоперацию» провернул Кремль.

    1. Россию выгнали из многих мировых институций, и этот процесс продолжается (буквально вчера ВОЗ принял резолюцию, позволяющую приостановить членство РФ). Как и выгнали из всех чемпионатов и конкурсов.

    2. Санкции, которые и дальше нарастают. Сейчас обсуждается шестой пакет санкций (с эмбарго нефти). Арест имущества физлиц и юрлиц, в том числе членов семьи и ближайшего окружения Путина.

    3. Блокирование половины счетов Центробанка, уход всех крупных западных компаний из России, технологическая изоляция экономики и последующее ее разрушение.

    4. Превращение «второй армии в мире» во «вторую армию с конца». Тысячи сожженной техники, крейсер «Москва», ушедший на дно, убытые и раненые, количество которых российская власть скрывает. И наоборот – усиление в разы украинской армии по всем направлениям.

    5. Расширение НАТО (Финляндия и Швеция) и пересмотр оборонной политики рядом стран. Активизация украинского движения в еС. Объединение Запада (США и еС). Возросшая зависимость России от Китая.

    6. «Дерусификация» России (как расчеловечивание). Зверье с бурятскими мордами в Буче, геноцид с фильтрационными лагерями в Мариуполе, повсеместное воровство «второй армии» показали истинное лицо России. если «пароль» Украины – это «Слава Украине! Героям слава!», то пароль России – «Воровать, бухать, убивать!».

    И я вот думаю: из какой мотивации вообще исходили в России, начиная эту войну? Ну, даже, если бы они в своих самых закадычных мечтаниях возродили совок, то чтобы что? Что дальше? если технологическая зависимость от Запада обездвиживает любое производство – они там только гвозди собираются свои выпускать.

    Знали ведь, что санкции Запада за вторжение будут адовые – собственно, многочисленные раунды переговоров в начале этого года были как раз об этом, о доведении позиции Запада по поводу ответа в случае вторжения. Не знаю, что думать прямо: может, самый большой провал в информированием не 5 отдела ФСБ, а отдела, который работал с Западом? Была иллюзия и ставка на раскол внутри и между США и еС. Хотя, куда уж хуже может сработать российская разведка, чем по направлению Украины.

    В общем, проблема с управленческим решением в России доведена до апогея.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Війною з Україною Росія руйнує сама себе