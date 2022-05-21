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    Події в Україні

    Рашисти викрали на Запоріжжі 300 тонн зерна

    Росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна - Рашисти викрали на Запоріжжі 300 тонн зерна
    Росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна
    фото з відкритих джерел

    Окупанти масово крадуть зерно у жителів Запорізької області – вони вивозять його тоннами

    У Запорізькій області російські військові крадуть зерно. Вони вивозять машинами запаси фермерів та пайовиків. З Кам’янки-Дніпровської російські окупанти вивезли 300 тонн зерна. Про це у своєму Telegram повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

    «Мешканці Кам’янки-Дніпровської повідомляють, що вчора росіяни вивезли з території громади 10 машин по 30 тонн зерна. А за інформацією жителів села Мала Білозерка, загарбники забрали із зерносховищ зерно як фермерів, так і пайовиків», – йдеться у повідомленні.

    У селі Інженерне Пологівського району перебуває дуже багато рашистів. Населений пункт вже на межі гуманітарної катастрофи, там також відсутні ліки. Більшість пенсіонерів не мають змоги отримати пенсію.

    Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна.

    За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

    Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

    Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.

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    Теги: росія окупанти війна зерно викрадення Україна Запорізька область фермерство окупація #stoprussia
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    Рашисти викрали на Запоріжжі 300 тонн зерна