Омелян: «Закарпатська зрада» скасовується



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З боку авіакомпанії «Мотор-Січ» є абсолютно адекватні вимоги: комерційна окупність рейсів, реклама цього напрямку, - міністр

Міністерство інфраструктури і Державіаслужба України провели переговори і переконали авіакомпанію «Мотор-Січ» розпочати регулярні рейси - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вирішив прокоментував ситуацію зі скасуванням авіасполучення «Київ-Ужгород». При цьому він заявив, що «Закарпатська зрада» скасовується. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Омелян стверджує, що «з боку авіакомпанії «Мотор-Січ» є абсолютно адекватні вимоги: комерційна окупність рейсів, реклама цього напрямку».

«Тому, зараз керівництво області, міста і аеропорту, народні депутати, які справді вболівають за рідний край, докладуть усіх зусиль, щоб вибудувати ефективний механізм співпраці з «Мотор-Січчю». Більше того, знайдуть рішення для зручних авіакомпанії і пасажирам рейсів», - заявив міністр.

«Більше того, Міністерство інфраструктури і Державіаслужба України в ініціативному порядку провели переговори і переконали авіакомпанію «Мотор-Січ» розпочати регулярні рейси. За що ми особисто вдячні керівництву авіакомпанії. Незважаючи на те, що аеропорт комунальний і його діяльність - виключна компетенція місцевих органів влади», - зазначив міністр.

Також Омелян нагадав, що зліт/посадка в аеропорту Ужгорода можлива лише з заходом на територію Словаччини.

«Так сталося, бо коли авіацію вважали транспортом для багатих або взагалі неперспективною, в іншому торці злітної смуги місцеві чиновники збудували приватні будинки. Дивом не забудували всю смугу. Після вступу Словаччини в ЄС і НАТО дозвіл на захід в її повітряний простір регулюється вже не лише двосторонніми, але й цими міжнародними структурами», - зазначив Омелян.

За словами урядовця, з метою забезпечення регулярного авіасполучення Міністерством інфраструктури було проведено колосальну роботу.

«Украерорух» вперше з поміж усіх провайдерів країн-не членів ЄС було сертифіковано Європейським агентством з безпеки польотів. Як і аеропорт Ужгорода. Проведено масу переговорів на рівні міністерств транспорту, оборони, державіаслужб, прем`єр-міністрів і президентів», - написав Омелян.

У результаті, наголошує Омелян, «найближчим часом буде підписано кінцеву угоду про інструментальний захід, про що йшлося в нещодавньо ухваленій спільній декларації прем`єр-міністрів України і Словаччини.

«Можна не дякувати», - написав Омелян.

Як повідомлялося, Закарпаття знову без авіасполучення: рейс «Київ – Ужгород» скасовують.

У компанії «Мотор Січ» заявили, що 10 травня буде здійснено останній рейс за маршрутом «Київ – Ужгород», а вже з 17 травня компанія взагалі припиняє регулярні авіарейси з Києва до Ужгорода. «Рішення було ухвалено через нерентабельність рейсів у напрямку Закарпаття», - зазначили у компанії.