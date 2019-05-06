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    Закарпаття знову без авіасполучення: рейс «Київ – Ужгород» скасовують

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    Закарпаття знову без авіасполучення: рейс «Київ – Ужгород» скасовують
    Фото: Mukachevo.net

    Як пояснили у компанії «Мотор Січ», рішення було ухвалено через нерентабельність рейсів у напрямку Закарпаття

    10 травня буде здійснено останній рейс, а вже з 17 травня компанія «Мотор Січ» офіційно припиняє регулярні авіарейси за маршрутом «Київ – Ужгород» і назад. Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на коментар контактного центру компанії «Мотор Січ».

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    Уже зараз придбати квитки онлайн на рейс до Ужгорода або назад можна лише на 10 травня, з наступного тижня квитки більше не продаються.

    Як пояснили у компанії, рішення було ухвалено через нерентабельність рейсів у напрямку Закарпаття.

    Авіарейс за цим маршрутом «Київ – Ужгород» було запущено 15 березня. Його відкривали особисто міністр інфраструктури Володимир Омелян та президент Петро Порошенко, який тоді саме прибув у Закарпаття з офіційним візитом як кандидат у президенти.

    Таким чином літаки виконували рейси буквально два місяці. З самого початку запуску авіасполучення було чимало питань щодо доступності ціни на літак, адже найдешевший квиток коштує від 2 тисяч гривень. А ще більше - на власне маршрут, адже рейс з Києва до Ужгорода здійснювався з 2-годинною пересадкою у Львові.

    Зазначимо, що під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до Словаччини було домовлено з словацькою стороною про можливість вільного використання авіапростору Словаччини для літаків, які прямують до та з Ужгорода, з чим були проблеми донедавна.

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