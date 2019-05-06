Загиблі в літаку в «Шеремет’єво» отруїлись продуктами горіння – попередня причина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

При цьому у більшості з 41 загиблого виявили сильні термічні опіки. Для встановлення осіб деяких будуть проводити генетичну експертизу

Більшість пасажирів, які загинули в результаті авіакатастрофи за участю лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московському аеропорту Шереметьєво, отруїлися продуктами горіння. Про це в понеділок, 6 травня, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Причини [смерті] буде встановлювати експертиза, але, судячи з усього, більшість залишилися в салоні, загинули від отруєння», - уточнив співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що у більшості загиблих виявлені сильні термічні опіки. Для встановлення особи жертв катастрофи SSJ-100 буде проведена генетична експертиза.

Агентство Інтерфакс повідомляє, що основною причиною загибелі людей в хвостовому відсіку літака, стала спроба деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі. Як тільки лайнер ударився об землю і загорівся, деякі пасажири кинулися діставати особисті речі з верхніх полиць. Це значно ускладнило евакуацію пасажирів з задніх рядів.

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, літак SSJ100 здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» після 28 хвинил польоту рейсом Москва-Мурманськ. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність. Повідомляють про блискавку, яка потрапила в літак, і після чого вийшли з ладу прилади. Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі, їх елементи потрапили в двигун, після чого виникла пожежа. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула. За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США. В соцмережах вже опублікували список загиблих.

На місці аварійної посадки літака Sukhoi Superjet 100 виявлені два бортові самописці.