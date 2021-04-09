Серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну
Понад половина українців бояться захворіти на коронавірус
Більшість українців підтримують запровадження жорсткого карантину через поширення коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6-7 квітня 2021 р.
Так, 65% опитаних підтримують запровадження локдауну, 33% – не підтримують.
З початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%, останніх відносно більше серед мешканців центру України, старшого населення, тих, хто боїться захворіти.
77% підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках жорсткого карантину, 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків. Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.
55% опитаних заявили, що будуть більше дотримуватися правил жорсткого карантину аніж весною минулого року. 17% – сказали, що робитимуть це менше, 26% – так само.
Водночас понад половина українців (52%) висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 47% – не мають таких побоювань.
Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83%, не хвилюються – 17%. За останні місяці рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії динамічно зростає. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.
В опитуванні взяли участь громадяни України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
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