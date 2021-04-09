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    Серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну

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    Більшість українців&nbsp;підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках жорсткого карантину - Серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну
    Більшість українців підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках жорсткого карантину
    Фото з відкритих джерел

    Понад половина українців бояться захворіти на коронавірус

    Більшість українців підтримують запровадження жорсткого карантину через поширення коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6-7 квітня 2021 р.

    Так, 65% опитаних підтримують запровадження локдауну, 33% – не підтримують.

    З початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65%, останніх відносно більше серед мешканців центру України, старшого населення, тих, хто боїться захворіти.

    77% підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках жорсткого карантину, 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків. Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.

    55% опитаних заявили, що будуть більше дотримуватися правил жорсткого карантину аніж весною минулого року. 17% – сказали, що робитимуть це менше, 26% – так само.

    Водночас понад половина українців (52%) висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 47% – не мають таких побоювань.

    Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83%, не хвилюються – 17%. За останні місяці рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії динамічно зростає. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.

    В опитуванні взяли участь громадяни України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

    Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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    Теги: коронавірус
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