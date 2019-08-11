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    Економіка та фінанси

    Папа Римський Франциск затвердив реформу банку Ватикану

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    <p>Банк Ватикану неодноразово викривали у випадках корупції, ухилення від сплати податків, розтрати, відмивання грошей і шахрайства з нерухомістю</p> - Папа Римський Франциск затвердив реформу банку Ватикану

    Банк Ватикану неодноразово викривали у випадках корупції, ухилення від сплати податків, розтрати, відмивання грошей і шахрайства з нерухомістю

    В оприлюдненому Ватиканом статуті банку закріплені зміни, які розроблялися протягом шести років

    Папа Римський Франциск вирішив реформувати банк Ватикану, затвердивши для нього новий статут, в рамках якого зовнішній аудит стає обов'язковим.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Новий статут робить зовнішній аудит обов'язковим. Хоча це відбувалося в останні кілька років, у попередніх законах, виданих у 1990 році папою Іваном Павлом, передбачався внутрішній аудит», - йдеться у повідомленні.

    Нові правила забороняють банківським службовцям, майже всі з яких не є священнослужителями, займати консультаційні чи інші функції в інших установах.

    В оприлюдненому Ватиканом статуті банку закріплені зміни, які розроблялися протягом шести років, з моменту обрання Франциска на пост глави Святого Престолу в 2013 році.

    У попередні роки банк неодноразово викривали у випадках корупції, ухилення від сплати податків, розтрати, відмивання грошей і шахрайства з нерухомістю. Деякі з порушень були пов'язані з вищими посадовими особами і прелатами, що завдавало шкоди етичним повноваженням Ватикану.

    До слова, Папа Римський Франциcк створив новий екзархат в Італії для віруючих Української греко-католицької церкви.

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