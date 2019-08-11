Папа Римський Франциск затвердив реформу банку Ватикану
Банк Ватикану неодноразово викривали у випадках корупції, ухилення від сплати податків, розтрати, відмивання грошей і шахрайства з нерухомістю
В оприлюдненому Ватиканом статуті банку закріплені зміни, які розроблялися протягом шести років
Папа Римський Франциск вирішив реформувати банк Ватикану, затвердивши для нього новий статут, в рамках якого зовнішній аудит стає обов'язковим.
Про це повідомляє Reuters.
«Новий статут робить зовнішній аудит обов'язковим. Хоча це відбувалося в останні кілька років, у попередніх законах, виданих у 1990 році папою Іваном Павлом, передбачався внутрішній аудит», - йдеться у повідомленні.
Нові правила забороняють банківським службовцям, майже всі з яких не є священнослужителями, займати консультаційні чи інші функції в інших установах.
В оприлюдненому Ватиканом статуті банку закріплені зміни, які розроблялися протягом шести років, з моменту обрання Франциска на пост глави Святого Престолу в 2013 році.
У попередні роки банк неодноразово викривали у випадках корупції, ухилення від сплати податків, розтрати, відмивання грошей і шахрайства з нерухомістю. Деякі з порушень були пов'язані з вищими посадовими особами і прелатами, що завдавало шкоди етичним повноваженням Ватикану.
До слова, Папа Римський Франциcк створив новий екзархат в Італії для віруючих Української греко-католицької церкви.