Папа Римський створив новий екзархат в Італії для віруючих УГКЦ



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Утворення екзархату показує, що українці в Італії формують нову діаспору і потрібні стабільні структури, - отець Юстин Бойко

Новостворений екзархат, тобто нова церковна територіальна одиниця, охоплює всю територію Італії, на якій проживає 70 тисяч вірян зі 145 громад

Папа Римський Франциcк створив новий екзархат в Італії для віруючих Української греко-католицької церкви.

Про це повідомляє Vatican News.

Новостворений екзархат, тобто нова церковна територіальна одиниця, охоплює всю територію Італії, на якій проживає 70 тисяч вірян зі 145 громад. Опікуватися парафіянами будуть 62 священники.

Апостольським адміністратором екзархату Папа призначив кардинала Анджело Де Донатіса – генерального вікарія понтифіка для Римського управління УГКЦ. Катедральним храмом нового екзархату буде парафіяльний храм Святих Сергія і Вакха в Римі.

«УГКЦ збільшилась на одну структурно-територіальну одиницю, якою є Екзархат, а це перехідна структура до єпархії. Це важливий сигнал для українців Італії. Важливо, що утворення екзархату показує, що українці в Італії формують нову діаспору. Міграція переходить у діаспору і потрібні стабільні структури. Поява нової структури в УГКЦ це є ще одним кроком до реалізації патріархального устрою», — зазначив управитель у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Юстин Бойко, повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно з рішенням Папи, катедральним храмом і осідком нового Апостольського екзархату буде парафіяльний храм Святих Сергія і Вакха в Римі. Після підписання в 1596 році Берестейської унії, якою відновили єдність Київської Церкви із римським Апостольським Престолом, українська Церква потребувала свого представника при Апостольській Столиці. У 1626 році київський митрополит Йосиф (Рутський) відправив до Рима священика Миколу Новака. У 1641 році Папа Урбан VIII (1623-1644 рр.) передав церкву Святих Сергія та Вакха київським митрополитам. А Папа Климент IX у 1667 році надав Церкві повний відпуст.