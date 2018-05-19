Пасажиропотік в аеропорту Жуляни зріс на 50%

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Аеропорт Жуляни

Кількість пасажирів, яких обслужили на міжнародних рейсах, склала 600 тис. осіб

Пасажиропотік в аеропорту Жуляни («Київ» імені Ігоря Сигорський) в січні-квітні 2018 року зріс на 51,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 626 тис. чоловік, повідомили на підприємстві.

Кількість пасажирів, яких обслужили на міжнародних рейсах, склала 600,8 тис. чоловік, на внутрішніх рейсах - 25,2 тис. осіб.

За 4 місяці 2018 року аеропорт Жуляни обслужив 7602 рейси на приліт і виліт, що на 22,1% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. З цього числа 6265 рейсів були міжнародними, 1337 - внутрішніми.

У квітні 2018 року пасажиропотік в Жулянах виріс на 53,5% в порівнянні з квітнем минулого року і склав 183,8 тис. осіб. Причому 176,7 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами, 7,1 тис. осіб - внутрішніми перельотами.

У квітні 2018 року аеропорт обслужив на приліт і виліт 2103 рейси, що на 19,1% перевищило результат квітня 2017 року. 1746 рейсів були міжнародними, 357 рейсів - внутрішніми.

У червні лоукост Wizz Air збільшить базу в Жулянах з двох до трьох літаків А320, а також в найближчі місяці відкриє нові рейси з Києва до Таллінна, Лісабона, Франкфурта і Берліна. За підсумками 2018 року в аеропорту очікують, що пасажиропотік повітряних воріт досягне позначки в 2,8 млн пасажирів.

Джерело: avianews.com