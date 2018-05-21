Пасенюк: Перспектива для зовнішніх боргових операцій українських емітентів трохи віддалилася

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Макар Пасенюк

З початку цього року українським емітентам вдалося здійснити три боргові операції

Зміна кон'юнктури на зовнішньому ринку капіталу в кінці квітня і наступне її погіршення в травні тимчасово послабили потенціал українських емітентів щодо здійснення будь-яких боргових операцій, вважає керуючий партнер інвестгрупи ICU Макар Пасенюк.

«Зважаючи на ріст турбулентності на боргових ринках країн з економікою, що розвивається, зараз не найсприятливіший час для нових випусків єврооблігацій українських емітентів. Втім, як і для рeфінансуваня старих випусків», - сказав він на конференції про ринок проблемних активів у Києві 17 травня.

Погіршення кон'юнктури позначилося і на перспективах Мінфіну України, який раніше заявляв про намір розмістити частину єврооблігацій із загального обсягу, запланованого в поточному році, до отримання чергового кредитного траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Якщо раніше, за умови спокою на зовнішніх ринках і продовження переговорів з МВФ, ще була можливість для випуску суверенних єврооблігацій, то зараз ситуація змінилася. Нервозність за кордоном внесла свої корективи в сприйняття інвесторами і українського боргу», - сказав Пасенюк.

Експерт вагається із прогнозами щодо того, як швидко можна очікувати появи нового «вікна» можливостей для українських позичальників. «Необхідно, щоб на міжнародних ринках запанував мир, що, в тому числі, може статися після вирішення питання з валютною кризою в Аргентині, а також отримання Україною чергового траншу МВФ», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, з початку цього року українським емітентам вдалося здійснити три боргові операції. Зокрема, державний Укрексімбанк в кінці лютого 2018 року розмістив трирічні кредитні ноти (loan participation notes, LPN) на 4,051 млрд грн, або $150 млн. Цінні папери були емітовані в рамках тристоронньої угоди між General Electric, Укрексімбанком та «Укрзалізницею». Крім цього, «Миронівський хлібопродукт» (МХП) і «Метінвест» рефінансували частину своїх зобов'язань. МХП в березні викупив $416,183 млн єврооблігацій з терміном обігу до 2020 року із загальної суми $495,6 млн і випустив євробонди на $550 млн з терміном обігу 2026 року. У свою чергу «Метінвест» в квітні рефінансував боргові зобов'язання на загальну суму $2,271 млрд і в рамках цієї операції випустив нові єврооблігації на $1,592 млрд: на $944,5 млн із погашенням в 2023 році і на $647,7 млн із погашенням в 2026 році.

Група ICU (www.icu.ua) - незалежна інвестиційно-консалтингова група, що надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. З 2010 року прибутковість флагмана групи CIS Opportunities Fund склала більше 16% річних, за вирахуванням плати за управління, в порівнянні з річним доходом менше 1% для індексу HFRI Emerging Markets Russia / Eastern Europe Index за аналогічний період.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Джерело: Інтерфакс-Україна