Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC

Президент Міжнародної торговельної палати в Україні Володимир Щелкунов заявив, що підхід до списання вантажних вагонів за календарним віком, закладений у наказі Мінінфраструктури, суперечить практиці Європейський Союз та може створити значні ризики для економіки.

Коментуючи рішення Верховний Суд України залишити чинним відповідний наказ, він зазначив, що документ фактично визначає правила функціонування ринку вантажних перевезень на найближчі роки та впливатиме на роботу промисловості, аграрного сектору й логістики.

За його словами, в більшості країн ЄС ключовим критерієм подальшої експлуатації вагонів є їхній технічний стан, що визначається за результатами регулярних інспекцій, ремонту та модернізації, а не формальний вік рухомого складу. В Європі середній вік вантажних вагонів часто перевищує 40 років, а окремі вагони експлуатуються 60–70 років за умови належної технічної діагностики.

Щелкунов попередив, що жорстке застосування вікових обмежень може призвести до значного скорочення вагонного парку та дефіциту рухомого складу, що підвищить вартість перевезень і погіршить конкурентоспроможність української продукції на світових ринках.

Водночас він зазначив, що оновлення вагонного парку є необхідним, однак має відбуватися поступово та з урахуванням економічних умов. За попередніми оцінками, комплексне оновлення парку може потребувати понад 120 млрд грн інвестицій.

У ICC Ukraine наголошують на необхідності гармонізації транспортної політики України з європейськими підходами та збереження передбачуваних правил для ринку в умовах війни та майбутньої післявоєнної відбудови.