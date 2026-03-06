Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти

Юлія Свириденко назвала головні напрямки, куди спрямують кошти для розвитку науки в Україні

Київ, Львів, Дніпро та Суми отримають найбільше фінансування в сфері науки

Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні, зокрема для фінансування наукових установ і досліджень університетів. Як повідомляє «Главком», про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та розповіла, на що саме спрямують кошти.

Юлія Свириденко назвала три головні напрямки, куди спрямують кошти, виділенні на розвиток науки в Україні:

стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників;

розвиток дослідницької інфраструктури;

сучасне обладнання та інституційний розвиток.

За словами Юлії Свириденко, кошти спрямують за результатами державної атестації. В цьому фінансуванні візьмуть участь 46 провідних наукових установ і закладів вищої освіти.«Понад 50 тисяч науковців вперше матимуть додаткову надбавку до заробітної плати, як визнання результатів роботи їхніх установ», – зауважила прем'єр-міністерка.

Також Свириденко зазначила, що найбільше фінансування отримають університети та заклади, де зосереджена значна частина дослідницької інфраструктури та наукових колективів. Йдеться про Київ, Львів, Дніпро та Суми.

До слова, уряд спрямував 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які у січні відновлювали енергетичну інфраструктуру після пошкоджень. За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, виділені кошти підуть на додаткові виплати працівникам, які брали участь у ліквідації наслідків пошкоджень енергетики.

Нагадаємо, Юлія Свириденко повідомляла, що рада директорів МВФ схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд доларів. Найближчим часом очікується перший транш – близько 1,5 млрд доларів, які спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.