Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
Юлія Свириденко назвала головні напрямки, куди спрямують кошти для розвитку науки в Україні
фото: glavcom.ua

Київ, Львів, Дніпро та Суми отримають найбільше фінансування в сфері науки 

Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні, зокрема для фінансування наукових установ і досліджень університетів. Як повідомляє «Главком», про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та розповіла, на що саме спрямують кошти.

Юлія Свириденко назвала три головні напрямки, куди спрямують кошти, виділенні на розвиток науки в Україні: 

  • стимулювання наукових і науково-педагогічних працівників;
  • розвиток дослідницької інфраструктури;
  • сучасне обладнання та інституційний розвиток.

За словами Юлії Свириденко, кошти спрямують за результатами державної атестації. В цьому фінансуванні візьмуть участь 46 провідних наукових установ і закладів вищої освіти.«Понад 50 тисяч науковців вперше матимуть додаткову надбавку до заробітної плати, як визнання результатів роботи їхніх установ», – зауважила прем'єр-міністерка.

Також Свириденко зазначила, що найбільше фінансування отримають університети та заклади, де зосереджена значна частина дослідницької інфраструктури та наукових колективів. Йдеться про Київ, Львів, Дніпро та Суми.

До слова, уряд спрямував 246,4 млн грн на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад, які у січні відновлювали енергетичну інфраструктуру після пошкоджень. За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, виділені кошти підуть на додаткові виплати працівникам, які брали участь у ліквідації наслідків пошкоджень енергетики. 

Нагадаємо, Юлія Свириденко повідомляла, що рада директорів МВФ схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд доларів. Найближчим часом очікується перший транш – близько 1,5 млрд доларів, які спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. 

Теги: наука уряд гроші Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авто інкасаторської служби, відповідно до даних GPS сигналу, стоять у центрі Будапешта поблизу однієї з силових структур Угорщини
Угорщина взяла в заручники працівників «Ощадбанку»: заява МЗС
Сьогодні, 00:43
Два мільярди на «кишенькові витрати» депутатів. Київрада встановила дивний рекорд
Два мільярди на «кишенькові витрати» депутатів. Київрада встановила дивний рекорд Столиця
25 лютого, 11:35
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
21 лютого, 23:36
Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
21 лютого, 19:30
Свириденко оголосила про запуск пілотного проєкту єЧек
Свириденко оголосила про запуск пілотного проєкту єЧек
20 лютого, 14:10
Безробітня дружиною експоліцейського Максима Северіна розповіла про свої витрати
Мінімум $3 тис. Дружина експоліцейського з Харкова похизувалась розкішним життям 
19 лютого, 12:01
Премʼєрка наголосила, що уряд шукає додаткове фінансування на ремонт доріг
Кабмін повідомив, коли стартує ремонт стратегічних автошляхів
18 лютого, 20:21
Кому потрібна відміна довічного PEP?
Поганий сигнал: депутати хочуть прикрити свій зад за рахунок ФОПів?
13 лютого, 09:29
Чеська схема постачання боєприпасів Києву зіткнулася з дефіцитом фінансування
Чехія заявила про брак коштів на придбання боєприпасів для України: як це позначиться на війні
11 лютого, 17:06

Економіка

Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
Уряд виділив 3 млрд грн на розвиток науки в Україні: на що підуть кошти
Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC
Списання вагонів за віком суперечить підходам ЄС і створює економічні ризики – ICC
Ціни на бензин: яка вартість станом на 6 березня 2026
Ціни на бензин: яка вартість станом на 6 березня 2026
Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд
Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд
Ціни на бензин: яка вартість станом на 5 березня
Ціни на бензин: яка вартість станом на 5 березня
Євро наздоганяє долар. Представник НБУ відмітив зміни у структурі міжнародних резервів
Євро наздоганяє долар. Представник НБУ відмітив зміни у структурі міжнародних резервів

Новини

Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Сьогодні, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Сьогодні, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua