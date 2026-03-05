Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд

Загальний обсяг угод на ринку землі сільськогосподарського призначення перетнув позначку в один мільйон гектарів

В Україні загальна площа земель сільськогосподарського призначення, відносно яких було укладено угоди купівлі-продажу, офіційно перетнула позначку в один мільйон гектарів. Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру України, інформує «Главком».

У Держгеокадастрі повідомляють, що з моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі 1 липня 2021 року та станом на 3 березня 2026 року було укладено 334 803 угоди купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1,001 млн гектарів.

Середня ціна одного гектара за цей період зросла на 96% в гривневому еквіваленті і на початок 2026 року становила 64 631 грн або $1 501.

Найбільша кількість угод за весь період функціонування ринку землі в Україні зафіксована в таких областях::

Сумська – 32 396;

Полтавська – 31 478;

Вінницька – 27 970.

Найнижча активність зафіксована у таких областях:

Волинська – 1 307;

Рівненській –1 352;

Запорізькій – 2 479.

«Обсяг залучених в ринковий обіг ділянок знаходиться в межах 3% від загальної площі сільськогосподарських земель країни, що відповідає європейським консервативним показникам. Крім цього, варто звернути увагу на те, що ринок земель жодного року не функціонував в повноцінно мирних умовах, з огляду на агресію проти України, а значить об’єми могли бути значно вищими», – заявив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко.

Цьогоріч Держгеокадастр очікує збереження позитивної динаміки всіх основних параметрів ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема середньої ціни одного гектара та кількості угод, як на національному рівні, так і в розрізі окремих регіонів.

«Главком» також писав, що найактивніше землю купують на Полтавщині, Вінниччині та Київщині.

У середньому, за один гектар Івано-Франківської землі покупець викладе 126,6 тис. грн. Далі за вартістю землі лідирують Львівщина із 118,3 тис. грн/га, Київщина – 89, 4 тис. грн/га та Тернопільщина – 86,9 тис. грн/га. Серед прифронтових регіонів за вартістю сільгоспземлі лідирує Дніпропетровщина, де покупці, в середньому, сплачують 73,9 тис. грн/га.