Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд
Найбільша кількість угод зафіксована у Сумській, Полтавській та Вінницькій областях
фото з відкритих джерел

Загальний обсяг угод на ринку землі сільськогосподарського призначення перетнув позначку в один мільйон гектарів

В Україні загальна площа земель сільськогосподарського призначення, відносно яких було укладено угоди купівлі-продажу, офіційно перетнула позначку в один мільйон гектарів. Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру України, інформує «Главком».

У Держгеокадастрі повідомляють, що з моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі 1 липня 2021 року та станом на 3 березня 2026 року було укладено 334 803 угоди купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1,001 млн гектарів.

Середня ціна одного гектара за цей період зросла на 96% в гривневому еквіваленті і на початок 2026 року становила 64 631 грн або $1 501.

Найбільша кількість угод за весь період функціонування ринку землі в Україні зафіксована в таких областях::

  • Сумська – 32 396;
  • Полтавська – 31 478;
  • Вінницька – 27 970.

Найнижча активність зафіксована у таких областях:

  • Волинська – 1 307;
  • Рівненській –1 352;
  • Запорізькій – 2 479. 

«Обсяг залучених в ринковий обіг ділянок знаходиться в межах 3% від загальної площі сільськогосподарських земель країни, що відповідає європейським консервативним показникам. Крім цього, варто звернути увагу на те, що ринок земель жодного року не функціонував в повноцінно мирних умовах, з огляду на агресію проти України, а значить об’єми могли бути значно вищими», – заявив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко.

Цьогоріч Держгеокадастр очікує збереження позитивної динаміки всіх основних параметрів ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема середньої ціни одного гектара та кількості угод, як на національному рівні, так і в розрізі окремих регіонів.

«Главком» також писав, що найактивніше землю купують на Полтавщині, Вінниччині та Київщині.

У середньому, за один гектар Івано-Франківської землі покупець викладе 126,6 тис. грн. Далі за вартістю землі лідирують Львівщина із 118,3 тис. грн/га, Київщина – 89, 4 тис. грн/га та Тернопільщина – 86,9 тис. грн/га. Серед прифронтових регіонів за вартістю сільгоспземлі лідирує Дніпропетровщина, де покупці, в середньому, сплачують 73,9 тис. грн/га.

Читайте також:

Теги: Держгеокадастр фермер фермерство земельний кадастр ринок земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що відбувається на ринку палива?
Війна на Близькому Сході та ціни на АЗС: чого чекати?
3 березня, 10:10
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
3 березня, 08:35
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
18 лютого, 05:17
Обʼєкти на полонині Боржава конфіскували у компаній, пов’язаних з колишнім членом команди експрезидента Віктора Януковича
Продаж 460 га землі на полонині Боржава повʼязаним із Льовочкіним компаніям скасовано – АРМА
8 лютого, 19:46
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
19 лютого, 17:18
Озброєні люди блокували дороги в низці регіонів країни шляхом підпалу автомобілів – це відома тактика картелів
У Мексиці силовики ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу: подробиці
22 лютого, 22:09
Віктор Ющенко вразив українців своєю простотою
«Обирав мандарини». Ющенко показався на столичному ринку (відео)
23 лютого, 09:42
Незначне підвищення видобутку нафти навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters
1 березня, 19:59
Кабмін готує проєкт про доцільне використання українських земель під торфовищами
Водні ресурси: що Україна вже змінила для вступу в ЄС
Вчора, 18:27

Економіка

Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд
Ринок сільгоспземель в Україні встановив новий рекорд
Ціни на бензин: яка вартість станом на 5 березня
Ціни на бензин: яка вартість станом на 5 березня
Євро наздоганяє долар. Представник НБУ відмітив зміни у структурі міжнародних резервів
Євро наздоганяє долар. Представник НБУ відмітив зміни у структурі міжнародних резервів
Різке здорожчання бензину: Антимонопольний комітет зробив заяву
Різке здорожчання бензину: Антимонопольний комітет зробив заяву
В Україні газ подорожчав на 20%
В Україні газ подорожчав на 20%
Рада створила стратегічний резерв нафти та пального
Рада створила стратегічний резерв нафти та пального

Новини

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Сьогодні, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua