Євро наздоганяє долар. Представник НБУ відмітив зміни у структурі міжнародних резервів

Начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Інна Співак повідомила, що частка євро у структурі міжнародних резервів України протягом 2025 року суттєво зросла – з приблизно 7% на початку року до майже 28% наприкінці. Про це вона зауважила в інтерв'ю «Главкому».

«Незмінним завданням НБУ є збереження стійкої ситуації на валютному ринку, незалежно від курсу євро/долар на світовому ринку. Для цього НБУ має достатньо інструментів та ресурсів – міжнародні резерви України перебувають на рекордному рівні. Що ж стосується структури міжнародних резервів, то в 2025 році частка євро в резервах відчутно зросла – з близько 7% на початку року до майже 28% наприкінці. Передусім це результат з розширення фінансової підтримки з боку ЄС», – наголосила експертка.

Співак підкреслила, що минулого року уряд отримав багато міжнародної допомоги саме в євро. За її словами, цей чинник сприяв тому, що частка євро в структурі резервів мала тенденцію до збільшення.

«Водночас варто зауважити, що попри зростання частки євро, більша частина валютних резервів НБУ зберігається в доларах США. У майбутньому частка євро в міжнародних резервах може зростати на тлі подальшої євроінтеграції та підтримки України з боку ЄС, а також збільшення частки євро в торгових й фінансових операціях України. Це відображатиме зміну макроекономічних фундаментальних показників та операційних потреб, а не політичні процеси», – додала представниця НБУ.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що попри війну гривня у 2025 році залишалася привабливим інструментом для заощаджень.