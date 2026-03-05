Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Євро наздоганяє долар. Представник НБУ відмітив зміни у структурі міжнародних резервів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Євро наздоганяє долар. Представник НБУ відмітив зміни у структурі міжнародних резервів
Співак підкреслила, що минулого року уряд отримав багато міжнародної допомоги саме в євро
фото: glavcom.ua

«У майбутньому частка євро в міжнародних резервах може зростати на тлі подальшої євроінтеграції та підтримки України з боку ЄС»

Начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Інна Співак повідомила, що частка євро у структурі міжнародних резервів України протягом 2025 року суттєво зросла – з приблизно 7% на початку року до майже 28% наприкінці. Про це вона зауважила в інтерв'ю «Главкому».

«Незмінним завданням НБУ є збереження стійкої ситуації на валютному ринку, незалежно від курсу євро/долар на світовому ринку. Для цього НБУ має достатньо інструментів та ресурсів – міжнародні резерви України перебувають на рекордному рівні. Що ж стосується структури міжнародних резервів, то в 2025 році частка євро в резервах відчутно зросла – з близько 7% на початку року до майже 28% наприкінці. Передусім це результат з розширення фінансової підтримки з боку ЄС», – наголосила експертка.

Співак підкреслила, що минулого року уряд отримав багато міжнародної допомоги саме в євро. За її словами, цей чинник сприяв тому, що частка євро в структурі резервів мала тенденцію до збільшення.

«Водночас варто зауважити, що попри зростання частки євро, більша частина валютних резервів НБУ зберігається в доларах США. У майбутньому частка євро в міжнародних резервах може зростати на тлі подальшої євроінтеграції та підтримки України з боку ЄС, а також збільшення частки євро в торгових й фінансових операціях України. Це відображатиме зміну макроекономічних фундаментальних показників та операційних потреб, а не політичні процеси», – додала представниця НБУ.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що попри війну гривня у 2025 році залишалася привабливим інструментом для заощаджень.

Читайте також:

Теги: валюта НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стратегія розвитку кредитування від НБУ – це повна бутафорія
Кредити енергетичної галузі. Про реальність та бутафорію
3 березня, 18:31
Віталій Шапран: Опитайте зернотрейдерів і металургів – чи згодні вони перейти на євро?
Ексчлен Ради НБУ пояснив, чому євро не замінить в Україні долар
3 березня, 12:02
Попри мінливість цін, золото залишається важливим антициклічним інструментом для довгострокових гравців із горизонтом планування 30–50 років
Ексчлен Ради НБУ пояснив, коли очікувати завершення «золотої лихоманки»
2 березня, 17:58
НБУ припинив обіг дрібних паперових банкнот старих зразків
Відсьогодні деякі купюри не прийматимуть у крамницях: деталі від Нацбанку
2 березня, 14:12
Геополітична нестабільність, яку підживлює адміністрація президента США, змушує інвесторів шукати замість долара інші «тихі гавані»
Американські гірки Трампа. Що відбувається з золотом, доларом та гривнею
2 березня, 14:00
В обіг вводяться три монети, присвячені прифронтовим регіонам
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині
25 лютого, 08:07
Чому зниження інфляції не радує
Чому зниження інфляції не радує
12 лютого, 09:20
У 2018 році Москва передала Тегерану 4,9 тонни готівки
РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph
6 лютого, 20:20
Загалом у січні на погашення держборгу Україна витратила $310,7 млн
Міжнародні резерви України досягли нового історичного максимуму
6 лютого, 12:15

Економіка

Ціни на бензин у Києві знову зросли: яка вартість станом на 5 березня
Ціни на бензин у Києві знову зросли: яка вартість станом на 5 березня
Євро наздоганяє долар. Представник НБУ відмітив зміни у структурі міжнародних резервів
Євро наздоганяє долар. Представник НБУ відмітив зміни у структурі міжнародних резервів
Різке здорожчання бензину: Антимонопольний комітет зробив заяву
Різке здорожчання бензину: Антимонопольний комітет зробив заяву
В Україні газ подорожчав на 20%
В Україні газ подорожчав на 20%
Рада створила стратегічний резерв нафти та пального
Рада створила стратегічний резерв нафти та пального
Ціни на бензин у Німеччині перевищили позначку €2
Ціни на бензин у Німеччині перевищили позначку €2

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua