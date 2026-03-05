Ціни на бензин у Києві знову зросли: яка вартість станом на 5 березня

Ціни на бензин піднялися на кілька гривень

Найнижчі ціни на бензин фіксують у мережі Upg, тоді як на Wog та Oкко преміальне пальне коштує понад 80 грн за літр

У Києві знову зафіксували підвищення цін на пальне. Станом на ранок 5 березня бензин і дизель на частині автозаправних станцій подорожчали. Про це повідомляє «Главком»

Найдешевший бензин А-95 серед великих мереж наразі пропонує UPG – 67,90 грн за літр. У цій мережі upg95 коштує близько 70,90 грн, upg100 – 77,90 грн, дизель Euro – 67,90 грн, а дизель Upg Diesel – 70,90 грн за літр. Автогаз на заправках мережі продають по 40 грн за літр.

скріншот із сайту Upg

Водночас у мережі «Укрнафта» бензин А-95 коштує – 68,99 грн за літр, бензин А-92 – 65,99 грн, а преміальний А-98 Energy – 77,99 грн за літр. Дизельне пальне у цій мережі продають по 68,99 грн за літр.

cкріншот із сайту Укрнафта

Для порівняння, на автозаправках Wog бензин А-95 Євро продають по 70,99 грн за літр, тоді як преміальний А-100 Mustang коштує 80,99 грн.

скріншот з сайту Wog

На заправках OKKO ціни перебувають на схожому рівні: бензин Євро-95 продають приблизно по 70,99 грн за літр, тоді як преміальний Pulls 95 коштує 73,99 грн.

скріншот з сайту Окко

Ціни на дизельне пальне на великих мережевих АЗС також залишаються високими. Зокрема, дизель Євро на Wog коштує приблизно 70,99 грн за літр, а преміальний Mustang+ – 73,99 грн. Подібні ціни фіксують і на заправках Oкко, де дизель Євро продають по 70,99 грн, а Pulls Diesel – 73,99 грн за літр.

Нагадаємо, що 4 березня бензин А-95 на столичних заправках коштував 63,99-73,99 грн за літр. Бензин А-100 продавали приблизно по 78,99-80,99 грн за літр, а дизельне пальне – у межах 63,99-73,99 грн за літр.

До слова, Вашингтон оголосив про запуск програми для стабілізації енергетичних ринків після стрибка цін на нафту на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Верховна Рада ухвалила закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів, який передбачає створення в Україні стратегічного резерву пального. Новий механізм має стати інструментом енергетичної безпеки та стабілізації ринку у разі кризових ситуацій.