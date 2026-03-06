Головна Гроші Економіка
Ціни на бензин: яка вартість станом на 6 березня 2026

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
фото: glavcom.ua

Вартість бензину А-95 стартує від 67,99 грн за літр, преміальне пальне перевищує 80 грн

На автозаправних станціях Києва станом на ранок 6 березня ціни на бензин і дизель залишилися майже без змін порівняно з вечором попереднього дня. Про це повідомляє «Главком»

Станом на ранок 6 березня подальшого зростання вартості пального не зафіксовано. Крім того, на столичних автозаправних станціях наразі немає значних черг.

Оновлені ціни на пальне у Києві такі:

• бензин А-95 – від 67,99 грн за літр;
• бензин А-100 – від 77,90 грн за літр;
• дизельне паливо – від 66,99 грн до 76,69 грн за літр.

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 67,99 70,90 67,90 70,90 77,90 40,00
OKKO 70,99 73,99 70,99 73,99 80,99 41,99
WOG 70,99 73,99 70,99 73,99 80,99 41,98
KLO 70,49 74,89 73,59 76,69 81,29 69,49 41,60
SOCAR 70,99 74,99 71,99 75,99 80.99 41,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 68,99 79,99 65,99 40,99
БРСМ 65,99

66,99

 68,99 38,49

Ціни на дизельне пальне на великих мережевих АЗС також залишаються високими. 

Найнижчі ціни на бензин А-95 фіксують у мережі UPG, тоді як на АЗС WOG, Okko та KLO преміальне пальне А-100 коштує понад 80 грн за літр.

До слова, світові ціни на нафту трохи знизилися вперше за останні шість днів. Перед цим вони швидко росли. На ринок вплинули новини про те, що влада США може втрутитися у торгівлю нафтовими контрактами, а також дозволила частково купувати російську нафту, щоб зменшити дефіцит на ринку.

Нагадаємо, що станом на ранок 5 березня бензин і дизель на частині автозаправних станцій подорожчали.

