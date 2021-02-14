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    Економіка та фінанси

    Пенсії суддів у 12 разів вищі, ніж у військових: ПФУ показав розмір виплат

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    Пенсії суддів у 12 разів вищі, ніж у військових: ПФУ показав розмір виплат

    Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів

    В Україні пенсії суддів (довічне утримання) в середньому становлять 67,9 тис. грн. Водночас військові на заслуженому відпочинку отримують 5,5 тис. грн, тобто в 12 разів менше.

    «Станом на 1 січня 2021 в Україні налічувалося 11,1 млн пенсіонерів, з них 2,7 млн осіб – пенсіонери, що працюють. Середній розмір пенсійної виплати – 3507,51 грн», – йдеться в повідомленні Фонду.



    Судді за законом мають право на необмежений розмір пенсії. Вона становить до 80% зарплати. Прості українці отримують менш ніж 35% зарплати і розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами. Зараз це 17 690 грн.

    У формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

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    Теги: пенсіонери військові суддя
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