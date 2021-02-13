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    Якщо продавати газ за собівартістю, у бюджеті не буде грошей на компенсації – Вітренко

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    Собівартість українського газу становить біля 2,6 гривень за кубометр - Якщо продавати газ за собівартістю, у бюджеті не буде грошей на компенсації – Вітренко
    Собівартість українського газу становить біля 2,6 гривень за кубометр
    Фото: dailylviv.com

    В.о. міністра енергетики пояснив, чому не буде газу по дві гривні за кубометр

    Газ українського видобутку неможливо продавати за собівартістю бо тоді держава не матиме джерел для наповнення бюджету. Про це сказав виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    «Виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю? Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому би не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати», – пояснив він.

    Крім того, необхідно сплачувати податки, а оператору ГТС обслуговувати трубу високого тиску, зазначив Вітренко.

    «Тому, якщо буде працювати «Нафтогаз» тільки по собівартості, «Нафтогаз» тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а «Нафтогаз» практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет. Здається, 95%, то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії», – сказав Вітренко.

    Крім того, держбюджет – це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону, додав він.

    Після масових протестів проти підвищення газових тарифів, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

    Крім того, більшість постачальників знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної – 6,99 грн за кубометр.

    Як повідомлялося раніше, в.о. міністра енергетики планує ліквідувати «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – єдине в державі підприємство,що переробляє уранову руду, а його працівникам рекомендує їхати на заробітки до Польщі.

    Теги: пенсіонери газ податки Нафтогаз України Держбюджет держава уряд ГТС Юрій Вітренко населення
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