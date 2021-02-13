Призначення пенсій по-новому: кого торкнеться і як порахують стаж

Із заявою про підтвердження стажу роботи заявник може звернутися до будь-якого територіального органу ПФУ

В Україні змінили порядок обліку стажу при розрахунку пенсій для тих українців, які працювали на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей до 2004 року.

Про це йдеться в постанові правління Пенсійного фонду №21-1, яка набула чинності з кінця січня 2021-го.

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Тепер, згідно з новою процедурою, підтверджувати періоди роботи, що зараховуються до трудового стажу для нарахування пенсії, потрібно буде також і особам, які працювали в період до 1 січня 2004 року на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованій території, і якщо в трудовій книжці є записи з виправленням або недостовірні або неточні записи про періоди роботи.

До внесення змін таке підтвердження було потрібно лише для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років у разі ліквідації підприємства, установи, організації без визначення правонаступника.

Така функція покладена на спеціальні комісії, які створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Із заявою про підтвердження стажу роботи заявник може звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду незалежно від території обслуговування цього органу. Д

о форми Заяви про підтвердження стажу роботи, який згідно з внесеними змінами викладено в новій редакції, додався новий документ – Акт опитування свідка.

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