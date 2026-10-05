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Перед зимою цінову межу на ринку електроенергії потрібно підвищити щонайменше на 25% – Перша енергетична рада

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Перед зимою цінову межу на ринку електроенергії потрібно підвищити щонайменше на 25% – Перша енергетична рада
Влітку прайс-кепи майже не обмежували ринкові ціни, однак ситуація змінюється
фото: depositphotos.com

Цінові обмеження на енергоринку не повинні блокувати імпорт електроенергії взимку – Перша енергетична рада

Максимальні прайс-кепи на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25%, щоб узимку цінові обмеження не заважали Україні імпортувати електроенергію та залучати газову генерацію. Про це заявив президент громадської організації «Перша енергетична рада» Олександр Рогозін.

За його словами, влітку прайс-кепи майже не обмежували ринкові ціни, однак ситуація змінюється: дорожчає газ у Європі, зростають ціни на електроенергію на суміжних ринках, а Україна вже стикається з наслідками нових російських обстрілів.

«Тобто вже зараз у вересні ціни досягали до 20 євроцентів за кіловат/годину на суміжних ринках. І це ж нічого ще не було, ані похолодання, ані яких інших серйозних таких заворушень», – сказав Рогозін.

Він наголосив, що взимку Україні може знадобитися більше газової генерації та імпорту. Якщо максимальна дозволена ціна на українському ринку буде нижчою за ринкову в сусідніх країнах, прайс-кеп може стати бар’єром для закупівлі необхідної електроенергії.

«Я вважаю, що зараз є всі підстави для того, щоб збільшити максимальні прайс-кепи і на РДН, і на ВДР, і на балансуючому ринку щонайменше на 25%, щонайменше», – зазначив Рогозін.

Нагадаємо, «Енергетична компанія України» виступила за скасування прайс-кепів на ринку електроенергії. За словами головного юрисконсульту відділу регуляторного забезпечення Олександра Прилєпова, занизькі прайс-кепи можуть завадити Україні купувати електроенергію в сусідніх країнах Європи взимку.

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Теги: імпорт енергетика тарифи

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Економіка

Перед зимою цінову межу на ринку електроенергії потрібно підвищити щонайменше на 25% – Перша енергетична рада
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