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«Нафтогаз» створить резерв пального у сусідній країні: деталі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Нафтогаз» створить резерв пального у сусідній країні: деталі
Сховища для нафтопродуктів розмістять на території Угорщини, неподалік кордону з Україною
фото ілюстративне

Федоренко: створення сховищ за кордоном – питання стабільності всього паливного ринку

Група «Нафтогаз» та угорська енергетична компанія MOL домовилися побудувати потужності для зберігання нафтопродуктів на території Угорщини, неподалік від кордону з Україною – відповідний меморандум сторони підписали під час першого саміту «Карпатської вісімки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Нафтогазу».

Що передбачає меморандум

Документ, підписаний 20 вересня, передбачає спільну розробку та реалізацію проєкту зі створення потужностей для зберігання нафтопродуктів на угорській території поблизу кордону з Україною. Заплановані обсяги мають закривати потреби українського ринку пального – зокрема на випадок, якщо власна інфраструктура зазнає ударів. Конкретних термінів будівництва та майбутньої місткості сховищ сторони поки не назвали – йдеться про меморандум про наміри, а не про завершену угоду.

«Нафтогаз» створить резерв пального у сусідній країні: деталі фото 1
фото: НАК «Нафтогаз»

Виконувач обов'язків голови правління НАК «Нафтогаз» Сергій Федоренко пояснив, що йдеться передусім про захист паливних резервів від російських обстрілів.

«В умовах постійних російських атак на нашу паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів – це питання стабільності всього ринку», – наголосив Федоренко.

За його словами, реалізація проєкту має підвищити надійність постачання пального українським споживачам, а також дати поштовх розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною.

«Нафтогаз» створить резерв пального у сусідній країні: деталі фото 2
фото: НАК «Нафтогаз»

Чому домовленість важлива саме зараз

Меморандум підписали в межах установчого саміту нового регіонального формату «Карпатська вісімка» (С8), який 18–20 вересня приймає Буковель на Івано-Франківщині. Ініціативу об'єднання восьми держав Карпатського регіону – України, Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії, Угорщини, Австрії та Сербії – запустив президент Володимир Зеленський, і серед пріоритетів нового формату саме енергетика й транскордонні проєкти займають чільне місце.

Домовленість з MOL зʼявляється на тлі того, що власна система захищеного зберігання пального в Україні лише розбудовується і швидко не запрацює: узгодження проєкту нового підземного резервуара займає 1–1,5 року, а будівництво – ще щонайменше пів року, тож перші захищені сховища всередині країни зʼявляться не раніше ніж за два-два з половиною роки. До зими централізованого запасу пального точно не буде, тому додаткові потужності за кордоном – спосіб пришвидшити вирішення проблеми, поки власна інфраструктура ще в процесі розбудови.

У «Нафтогазі» додали, що продовжують працювати з міжнародними партнерами над рішеннями, які зміцнюватимуть енергетичну безпеку України, і домовленість з MOL – один із прикладів такої співпраці.

Нагадаємо, на початку вересня Міненерго повідомляло про запуск в Україні експериментального проєкту з підземного зберігання пального – передбачається створити розгалужену мережу власних сховищ, пріоритетом визначили безперебійне постачання дизельного пального для потреб оборони та критичної інфраструктури.

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Теги: енергетика Нафтогаз України будівництво Угорщина Меморандум інфраструктура пальне

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