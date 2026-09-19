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Ціни на продукти восени: що вже подорожчало та чого чекати далі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ціни на продукти восени: що вже подорожчало та чого чекати далі
Молочні продукти на полицях можуть подорожчати на 20–25%
фото: glavcom.ua

Держстат зафіксував нерівномірне зростання цін, а молочна галузь очікує нового стрибка вартості

Закупівельна ціна молока-сировини в Україні на початку вересня зросла й до кінця року може сягнути 17–17,50 грн за кілограм без ПДВ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію виробників молока та дані Державної служби статистики України.

За офіційною статистикою, у січні–серпні 2026 року продукти харчування в Україні загалом подорожчали на 3%. Найбільше серед основних продовольчих категорій зросли ціни на хліб і хлібопродукти – на 12,6%, окремо хліб додав 10,3%. Макаронні вироби подорожчали на 7,9%, риба та продукти з риби – на 13,1%.

М'ясо та м'ясопродукти за вісім місяців подорожчали лише на 0,2% – окремі види м'яса за цей час змінилися в ціні по-різному. Натомість група «молоко, сир та яйця» за цей період здешевшала на 7,7% – передусім через сезонне падіння цін на яйця: за січень–серпень індекс їхніх цін становив лише 54,3% рівня грудня 2025 року.

Що відбувалося у серпні

У серпні продовольчі товари загалом подешевшали на 1,2% порівняно з липнем. Водночас окремі категорії знову подорожчали: м'ясо та м'ясопродукти додали 1,3%, група «молоко, сир та яйця» – 1%, хліб – 0,2%.

Молоко за місяць подорожчало на 0,2%, а від початку року його ціна зросла на 1,5%. Сир і м'який сир у серпні залишилися на рівні липня, а за січень–серпень подорожчали на 0,8%.

Окремі зміни наприкінці літа зафіксувала й Асоціація виробників молока (АВМ). За її даними, у кінці серпня пастеризоване молоко жирністю до 2,6% у плівці коштувало в середньому 50,55 грн за кг. За місяць ціна зросла на 3,7%, а за рік – на 11,2%. Молоко в пластиковій пляшці подорожчало за місяць на 2,1%.

Чому молочна продукція може подорожчати ще більше

АВМ повідомляє, що на початку вересня закупівельна ціна молока екстраґатунку становила 15,30 грн за кг без ПДВ – на 70 копійок більше, ніж місяцем раніше. Середня ціна молока вищого ґатунку становила 15 грн за кг, першого – 14,50 грн. Середньозважена ціна трьох ґатунків сягнула 15,10 грн за кг без ПДВ.

За оцінкою АВМ, до кінця вересня великі партії молока екстраґатунку можуть коштувати 15,50–16 грн за кг, а до кінця року – 17–17,50 грн за кг. На подальшу динаміку впливатимуть:

  • безпекова ситуація;
  • попит;
  • ціни на готову молочну продукцію;
  • експорт та імпорт;
  • валютний курс.

Окремо АВМ прогнозує подальше зростання цін на молочну продукцію на полицях магазинів – на 20–25%. Серед причин:

  • зростання виробничих витрат;
  • витрати на переробку;
  • порушення ланцюгів постачання після ударів по розподільчих центрах торговельних мереж.

За рік ціни на окремі молочні товари вже зросли суттєво: за даними «Главкома», деякі позиції подорожчали приблизно на третину. Утім, цей прогноз стосується саме молочної продукції: офіційні дані Держстату не дають підстав говорити про однакове подорожчання всіх продуктів восени – динаміка різниться залежно від категорії.

Нагадаємо, за оприлюдненими на початку вересня даними Держстату, річна інфляція в Україні прискорилася до 8,1%, а місячне зростання цін уповільнилося до 0,1%.

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Теги: інфляція імпорт продукти ціни партії молочна продукція харчування

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