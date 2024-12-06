Перегляд цінових обмежень критичний для стабілізації енергосистеми України – експерт

Штучні цінові обмеження НКРЕКП можуть призвести до жорсткіших відключень світла – віце-президент ICC Ukraine

Штучні регуляторні бар’єри на ринку заважають Україні використати потенціал імпорту електроенергії з Європейського Союзу. Про це заявив Олександр Трохимець, віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

«Україна зараз опинилась в абсурдній ситуації. Світло відключають щодня, а імпорт електроенергії, який міг би значно зменшити ці відключення, майже не використовується», – наголосив Трохимець.

За словами експерта, ключовою проблемою є прайс-кепи – цінові обмеження на енергоринку. Ці штучні перепони створюють значну розбіжність між цінами на електроенергію в Україні та Європі, що фактично блокує імпорт.

«Чому так? Бо у нас на енергоринку є так звані прайс-кепи – цінові обмеження. Через них ціна електрики в Україні не відповідає європейській і це просто блокує імпорт. Зараз ми використовуємо імпорт лише на 12% від того, що могли б», – пояснив Трохимець.

Експерт підкреслив, що наслідки цієї ситуації відчуває на собі кожен українець. Через дефіцит електроенергії «Укренерго» змушена обмежувати споживання, що призводить до регулярних відключень світла.

Трохимець наголосив на нагальній потребі перегляду прайс-кепів:

«Рішення очевидне – потрібно переглянути прайс-кепи. Якщо ці обмеження приведуть у відповідність із європейськими цінами, ми зможемо імпортувати електрику, коли це буде потрібно. Це зменшить дефіцит і допоможе уникнути таких масштабних відключень».

За його словами, Регулятору критично важливо діяти швидко.

«Регулятор має діяти зараз, щоб привести ціни до європейського рівня й розблокувати імпорт. Кожен день затягувань – це нові втрати для країни та збільшення відключень світла», – попередив експерт.

Раніше народний депутат та перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Україна недостатньо використовує можливості імпорту електроенергії, що призводить до жорсткіших графіків відключень. Депутат пояснює це неефективними рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.