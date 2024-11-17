Відновлення світла після блекауту в Одесі: яка наразі ситуація з електроенергією
Після ранкового обстрілу росіянами в Одесі в багатьох районах спостерігались проблеми з електроенергією
Ситуація з електропостачанням в Одеській області, особливо в Одесі, залишається складною після ранкового обстрілу Росії. Енергетики продовжать працювати всю ніч. Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов та компанія ДТЕК у своїх Telegram-каналах.
«Енергетики працюють без зупинки з самого ранку і продовжать уночі, незважаючи на важку втрату — загибель своїх колег під час сьогоднішньої атаки. Висловлюю щирі співчуття сім’ям та близьким загиблих», – зазначив Труханов.
За його словами, завдяки професійності та злагодженій роботі енергетиків, Одеса поступово отримує електропостачання. Насамперед воно подається на об’єкти критичної інфраструктури.
Після відновлення водопостачання в місті починають підключати опалення. Однак не всі одесити сьогодні матимуть тепло та воду. Труханов нагадав, що бювети працюють із 8:00 до 22:00.
Щодо громадського транспорту, мер повідомив, що через обмеження енергопостачання електротранспорт поки не може вийти на маршрути. Місто шукає альтернативу.
«Альтернативою могли б стати гуманітарні автобуси, але через відсутність змін у законодавстві їх не можна офіційно запустити. Ми шукаємо ресурси, щоб використовувати автобуси Mercedes, передані партнерами. Зараз готові запустити чотири автобуси, перевезення буде безкоштовним», – зазначив він.
Щодо освіти, Труханов нагадав, що обласна комісія ТЕБ і НС вирішила оголосити найближчі два дні вихідними. Для дітей організовано чергові класи у групах.
ДТЕК підтвердив, що енергетики відновлюють постачання електроенергії до об’єктів критичної інфраструктури та поступово повертають світло до осель.
«Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. Поки що немає технічної можливості подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури у Київському (мікрорайон Таїрова) та Приморському (мікрорайон Аркадія) районах міста. Роботи тривають», – повідомили в ДТЕК.
До слова, після ранкової атаки РФ 17 листопада в Одесі – блекаут. У деяких районах міста також немає води.
Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг своєї мети занурити Україну в темряву. Ніч та ранок пройшов відносно легко для енергетичної інфраструктури. Так, Одеська область, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина та Волинь зазнали часткових уражень.
Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.
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