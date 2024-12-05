Графіки відключення світла на 6 грудня: «Укренерго» оновило дані
«Укренерго» просить споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
Завтра, 6 грудня, обмеження електрики розпочнуться о 6:00 для населення та о 5:00 – для бізнесу. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Оновлені графіки відключення світла 6 грудня
Для побутових споживачів:
- 06:00 – 07:00 – одна черга відключень
- 07:00 – 20:00 – дві черги відключень
- 20:00 – 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
- 05:00 – 23:00 – застосування графіків обмеження потужності
«Укренерго» нагадує, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.
Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.
Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.
До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.
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