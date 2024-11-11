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Борг «Укренерго» за «зелену» електроенергію знову перевищив 30 млрд грн

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Борг «Укренерго» за «зелену» електроенергію знову перевищив 30 млрд грн

«Ситуація з оплатами за «зеленим» тарифом залишається складною»

Заборгованість НЕК «Укренерго» перед ДП «Гарантований покупець» за послугу з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) знову перетнула позначку в 30 млрд грн. Про це повідомила Дар'я Орлова, аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting.

«Борг оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» за послугу ВДЕ, яка фактично є джерелом оплати «зеленого» тарифу, знову перетнув позначку в 30 млрд грн», – зазначила Орлова.

За словами експертки, ситуація з оплатами за «зеленим» тарифом залишається складною: «Станом на 1 жовтня, за даними ДП «Гарантований покупець», рівень оплати за «зеленим» тарифом за поточний рік становить 60,8%».

«Найвищий рівень оплат спостерігається взимку, коли виробництво електроенергії з ВДЕ знижується, а відповідно, зменшуються і обсяги виплат. У травні та червні, коли «зелена» генерація досягає піку, рівень оплат падає», – уточнила Орлова.

Експертка нагадала, що 13 листопада НКРЕКП розпочне процедуру щодо встановлення тарифу на наступний рік.

«Водночас фактично регулятор пропонує встановити тариф на рівні 665,26 грн/МВт·год, що на 15% менше за пропозицію системного оператора. За оновленим проєктом від НКРЕКП, витрати на ПСО для «зелених» визначені в розмірі 30,7 млрд грн, а прогнозований «зелений» тариф – 6437,28 грн/МВт·год», – додала експертка.

На словами Орлової, тариф на передачу електричної енергії НЕК «Укренерго» є ключовим джерелом для фінансування «зеленого» тарифу.

Нещодавно радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що компанія Укренерго цього року збільшить існуючу заборгованість за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел мінімум на 8 млрд грн.

Теги: НКРЕКП Юрій Бойко фінансування Укренерго радник

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