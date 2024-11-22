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Борги заважають інвестиціям в зелену та газову генерацію – турецький інвестор

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Борги заважають інвестиціям в зелену та газову генерацію – турецький інвестор
Борги заважають інвестиціям в зелену та газову генерацію
фото з відкритих джерел

Інвесторам не компенсують втрати через девальвацію гривні

Борги перед виробниками зеленої електроенергії на балансуючому ринку заважають новим інвестиціям у відновлювану та газову маневрову генерацію. Про це розповів Лоік Лерміньо, представник турецького будівельно-енергетичного холдингу Guris в Україні Лоїк Лерміньо.

«Є небаланси. На ринку небалансів йде затримка платежів з боку «Укренерго» аж на рік… Для нас це погано. Це завжди проблема, зокрема з урахуванням девальвації», – сказав Лерміньо.

Він зазначив, що інвесторам не компенсують відсотки через девальвацію гривні, що впливає на їх рішення щодо подальших інвестицій, зокрема й в газову маневрову генерацію.

«Ця історія дуже критична для тих, хто б хотів запускатись на газу. Саме вони могли б вирішувати проблему балансування – сонячних, вітрових станцій», – сказав представник компанії.

«Поки це не буде вирішено, балансування буде йти з-за кордону за рахунок імпорту. А це набагато дорожче», – підкреслив Лерміньо.

Він також підкреслив, що питання боргів на ринку електроенергії гальмує можливість отримати міжнародний капітал для тих інвесторів, хто планує будувати газову генерацію. Водночас, представник турецької компанії розраховує, що Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг сконцентрується на вирішенні даної проблеми.

Нагадаємо, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел («зелений» тариф) перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 мільярдів гривень. Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів «Укренерго» за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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Теги: історія послуги Укренерго втрати

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