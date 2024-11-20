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Польща на вимогу ЄС змінить умови оренди житла

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польща на вимогу ЄС змінить умови оренди житла
У Польщі будуть інші правила оренди житла
фото із відкритих джерел

Проблема короткострокової оренди житла є досить гострою у Польщі

Європа посилює вимоги щодо короткострокової оренди житла. Польщі рекомендовано почати з трьох простих кроків. Про це пише inPoland.

«У багатьох європейських країнах короткострокова оренда стрімко набирає популярності. Її сприймають як одну з головних причин житлової кризи, в тому числі зростання цін на оренду, тому Європa вводить обмеження», – зазначаэ видання.

Експерти говорять, для того, щоб запроваджувати обмеження, потрібно попрацювати над трьома речами: створити реєстр такого житла, регулювати таке житло і визначити термін «короткострокової оренди».

На думку фахівців, потім буде видно, чи термін у 90 днів є достатнім чи довгим. Однак це теж дозволить вивести із сірої зони те житло, за оренду якого зараз не сплачуються податки.

Проблема короткострокової оренди житла є досить гострою, оскільки жителі великих міст і туристичних центрів борються з недобросовісною конкуренцією з боку платформ оренди і мають проблеми зі здачею квартири в оренду на більш тривалий термін.

Квартири, які здаються в оренду на нетривалий термін, де-факто «незаконно використовуються як готельні номери». Однак діяльність готелів у Польщі регулюється та вимагає певних вимог щодо протипожежних правил, шляхів евакуації та санітарних відділів.

Щоб обмежити негативні наслідки розвитку ринку короткострокової оренди, одні країни запровадили обов’язковість отримання ліцензії чи дозволу, інші запровадили спеціальні реєстри, треті обмежили максимальну кількість днів у році протягом в яких можна зняти квартиру на короткий термін. Польща також запровадить такі обмеження.

До слова, середня вартість оренди житла у Польщі за рік зросла на 2%, що еквівалентно 80 злотим. Причиною зростання цін стало підвищення вартості комунальних послуг та наплив мігрантів. На вартість оренди впливає місце розташування квартири, також наскільки близько чи далеко громадський транспорт чи інфраструктура. Ціна у помешканнях із ремонтом та іншими вигодами буде традиційно вищою.

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Теги: Польща житло реєстр оренда обмеження квартира

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