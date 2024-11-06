Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Споживання електроенергії зростає. «Укренерго» звернулося до громадян

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Споживання електроенергії зростає. «Укренерго» звернулося до громадян
Енергетики фіксують тенденцію до зростання споживання електроенергії в Україні
фото з відкритих джерел

Енергетики попереджають, що наразі в години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності

Енергетики фіксують тенденцію до зростання споживання електроенергії в Україні та закликають не використовувати потужні електроприлади вранці та ввечері. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9:30, рівень споживання був на 4,4% вищим, ніж 5 листопада. Цьому сприяє більш хмарна, порівняно із попереднім днем, погода у частині регіонів та, відповідно, нижча ефективність побутових сонячних електростанцій.

Днем раніше добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим, ніж 4 листопада.

Енергетики попереджають, що наразі в години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

«Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години», – закликають фахівці. 

В «Укренерго» додали, що внаслідок сильних поривів вітру та пошкодження мереж обленерго залишаються знеструмленими п’ять населених пунктів у Сумській та Черкаській областях.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на лініях.  

Нагадаємо, в «Укренерго» готують кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови «Укренерго» Олексій Брехт. За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності і це – «значна втрата», «Укренерго» має план відновити ці потужності.

Раніше повідомлялося, що уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Читайте також:

Теги: електроенергія Укренерго погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами експерта, поточні прайс-кепи в Україні нижчі за оптову вартість електроенергії в Європі у нічні години, що ускладнює імпорт
Через прайс-кепи можуть виникнути проблеми з імпортом електроенергії – експерт
11 жовтня, 18:38
Прогноз погоди
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
13 жовтня, 06:22
КНДР готується до війни
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
13 жовтня, 22:49
Харків готовий розпочати опалювальний сезон
Терехов розповів, коли в Харкові почнеться опалювальний сезон
15 жовтня, 12:06
У якому районі Києва найнижчий індекс якості повітря: моніторинг від КМДА
У якому районі Києва найнижчий індекс якості повітря: моніторинг від КМДА
17 жовтня, 09:01
2 листопада тимчасово буде відсутнє електропостачання у пункті пропуску «Росошани-Бричень»
Один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою незабаром призупинить роботу
28 жовтня, 13:55
Прогноз погоди в Україні на 1 листопада
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 05:55
За словами Омельченка, наразі Україна імпортує близько 15% електроенергії від ліміту
Затягування з регуляторними змінами може ускладнити імпорт електроенергії в Україну – експерт
Сьогодні, 11:19
Пориви вітру у столиці вже призвели до падіння дерев та пошкоджень дахів
Негода на Київщині: в області пошкоджено 18 електромереж
4 листопада, 13:51

Суспільство

В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
В Україні запустили оновлену програму психологічної реабілітації для військових
В Україні запустили оновлену програму психологічної реабілітації для військових
Споживання електроенергії зростає. «Укренерго» звернулося до громадян
Споживання електроенергії зростає. «Укренерго» звернулося до громадян
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
Народився у Маріуполі і мріяв стати моряком. Згадаймо Артура Каташа
Народився у Маріуполі і мріяв стати моряком. Згадаймо Артура Каташа
Парамедикиня Ірина Цибух посмертно нагороджена відзнакою за жіноче лідерство
Парамедикиня Ірина Цибух посмертно нагороджена відзнакою за жіноче лідерство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
24K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
13K
Вибори в США. Онлайн результати на карті
8475
Вбивство Ірини Фаріон. Мати підозрюваного заявила про нові докази невинуватості сина

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua