Споживання електроенергії зростає. «Укренерго» звернулося до громадян

Енергетики попереджають, що наразі в години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності

Енергетики фіксують тенденцію до зростання споживання електроенергії в Україні та закликають не використовувати потужні електроприлади вранці та ввечері. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Зазначається, що станом на 9:30, рівень споживання був на 4,4% вищим, ніж 5 листопада. Цьому сприяє більш хмарна, порівняно із попереднім днем, погода у частині регіонів та, відповідно, нижча ефективність побутових сонячних електростанцій.

Днем раніше добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% вищим, ніж 4 листопада.

Енергетики попереджають, що наразі в години максимального споживання вранці та увечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

«Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години», – закликають фахівці.

В «Укренерго» додали, що внаслідок сильних поривів вітру та пошкодження мереж обленерго залишаються знеструмленими п’ять населених пунктів у Сумській та Черкаській областях.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на лініях.

Нагадаємо, в «Укренерго» готують кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови «Укренерго» Олексій Брехт. За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності і це – «значна втрата», «Укренерго» має план відновити ці потужності.

Раніше повідомлялося, що уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.