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Apple може стати першою компанією, оштрафованою за новим законом ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Apple може стати першою компанією, оштрафованою за новим законом ЄС
Apple може бути незабаром знову оштафована
фото із відкритих джерел

Європейська комісія готується оголосити про накладення штрафу на Apple за порушення Закону про цифрові ринки

Компанії Apple загрожує перший в історії штраф відповідно до нового закону ЄС про цифрові ринки, який спрямований на запобігання антиконкурентній поведінці серед великих технологічних компаній. Зокрема, Apple звинуватить у тому, що вона не дозволяє розробникам направляти користувачів на джерела за межами App Store, де програми коштують дешевше. Про це пише Reuters.

Поки невідомо, яким буде розмір штрафів. Достеменно відомо лише те, що нове законодавство передбачає штрафи у розмірі до 10% від річного світового виторгу і до 20% за повторні порушення.

Виходячи з виручки Apple за минулий рік, штраф, накладений Єврокомісією, може становити $38 млрд. У березні Apple була оштрафована на 1,84 млрд євро через аналогічну причину – за те, що не дозволила розробникам направляти користувачів на зовнішні джерела, де музичні потокові сервіси коштують дешевше.

Нагадаємо, Apple розробляє новий застосунок, що допомагає людям з переддіабетом стежити за рівнем цукру та харчуванням. Мета цього проєкту – показати, як різні продукти впливають на рівень глюкози в крові, мотивуючи користувачів змінювати звички, аби зменшити ризик діабету. 

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Теги: Єврокомісія штраф технології Apple обмеження

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