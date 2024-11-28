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Світло вмикатимуть на 1-2 години: нові графіки відключень

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Світло вмикатимуть на 1-2 години: нові графіки відключень
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
фото: glavcom.ua

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись

В Україні через пошкодження енергооб'єктів під час ракетної атаки РФ сьогодні,  28 листопада. до кінця доби застосовуватимуться три черги відключень одночасно. Про це повідомили у НЕК «Укренерго».

«Увага! Оновлення інформації про відключення. Сьогодні, 28 листопада, до кінця доби будуть застосовуватись три черги відключень побутових споживачів одночасно. Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада», – зазначили в Укренерго.

У повідомлення вказується, що «енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання».

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах», – наголосили в «Укренерго».

Київ: оновлені графіки відключень на 28 листопада
Київ: оновлені графіки відключень на 28 листопада
інфорнрафіка ДТЕК

У повідомленні зауважується, що «Укренерго» визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – визначають обленерго.

«Будь ласка, коли світло з’являється за графіком – споживайте електроенергію ощадливо», – закликали у компанії.

Раніше повідомлялося, що українці повертаються до графіків погодинних відключень, оскільки «Укренерго» скасувало аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

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Теги: обстріл Україна Укренерго відключення відключення світла

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