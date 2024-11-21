У Києві екстрені відключення. Графіки не діють

У разі змін у ситуації, відповідні служби обіцяють оперативно інформувати громадян

Сьогодні, 21 листопада, на Київщині та у столиці застосовуються екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях за вказівкою Укренерго почали застосовувати екстрені відключення електроенергії. «Графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють», – йдеться у повідомленні.

У разі змін у ситуації, відповідні служби обіцяють оперативно інформувати громадян. Жителів зазначених регіонів закликають стежити за оновленнями через офіційні канали, зокрема в телеграм-каналах.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як повідомлялося, 18 листопада в усіх регіонах застосовувалися заходи обмеження споживання електроенергії. Натомість сьогодні, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 мала діяти одна черга відключень світла.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.