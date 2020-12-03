Перерахунок пенсій: кому додали найбільше

Не змінилися пенсії у працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників народних депутатів і тих, кому пенсії були призначені в 2019-20 роках

Крім підвищення мінімальних пенсій, збільшилися пенсії й іншим категоріям пенсіонерів

З 1 грудня у кількох мільйонів українських пенсіонерів збільшились пенсії. Відбулося це в зв’язку з плановим зростанням соцстандартів. Мінімальна пенсія підвищилася до 1769 грн (+57 грн), або на 8% (з 1638 грн до 1769 грн) за рік. Але крім підвищення мінімальних пенсій, збільшилися пенсії й іншим категоріям пенсіонерів.

Найбільше виграли від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високими. Наприклад, максимальна пенсія, що становить 10 мінімальних (зараз 17 690 грн), зросла відразу на 570 грн. Звісно, за умови, що нарахована пенсія більша від цієї суми – наприклад 18 000 грн, пише finance.ua.

Збільшилися пенсії у деяких категорій пенсіонерів за рахунок надбавок:

інваліди війни – у них, в залежності від групи інвалідності, пенсії зросли на 205-370 грн;

інваліди ЧАЕС – на 128-162 грн;

учасники бойових дій – на 93 грн. Всі ці категорії отримали ще й додаткові надбавки від 8,5 до 28,5 грн.

шахтарям додали по 171 грн.

Пенсії почесних донорів (40 і більше безкоштовних здач крові не менше 400 г за раз), що мають надбавку до пенсії 10%, причому не для пенсіонерів, а для працездатних, збільшилися на 7 грн.

Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною (орденоносці, ті, хто має звання «заслужений» або «народний») додатково отримали від 11,4 до 22,8 грн.

Пенсіонерам, які отримують трудові пенсії за віком вищі, ніж нова мінімальна (1769 грн), не додали нічого або їхні надбавки виявилися незначними – від 57 копійок до 7-12 грн. Це доплати за стаж – 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий відпрацьований рік понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. З 1 грудня ця доплата збільшилася на 57 копійок за кожен рік. Наприклад, чоловік, у якого 43 роки стажу, отримає додатково до пенсії близько 4,5 грн (0,57х8=4,56) грн.

Не змінилися пенсії у працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників народних депутатів і тих, кому пенсії були призначені в 2019-20 роках.

Зазначимо, в Україні вже розпочалося фінансування пенсій грудня.

До слова, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.